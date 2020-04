Les fans remarquent des connexions effrayantes entre I Am Legend et le coronavirus

Il ne semble pas y avoir de fin en vue pour le coronavirus COVID-19 qui a fait des ravages dans le monde avec un peu moins d’un million de cas dans le monde et plus de 50 000 décès. Les gouvernements bloquent leurs pays et imposent une distanciation sociale stricte et des interdictions de voyager étendues pour tenter d’aplanir la courbe et de réduire la surcharge des hôpitaux qui luttent pour accueillir un nombre écrasant de personnes. Ça a été quelques mois difficiles, et ça ne fera qu’empirer avant de s’améliorer.

Cette période de l’histoire a provoqué d’immenses sentiments de solitude et d’isolement, car les gens sont obligés de vivre loin de leurs amis et de leur famille et d’éviter les sorties publiques pour réduire leurs risques d’infection. Et comme rapporté par ScreenRant, c’est ici que nous commençons à voir une lueur de similitudes avec un monde apocalyptique vu pour la dernière fois dans le film de 2007 Je suis une légende, un film basé presque entièrement sur la solitude et l’impact négatif qui en résulte sur une personne.

I Am Legend – basé sur le roman du même nom de Richard Matheson en 1954 – met en vedette Will Smith dans le rôle de Robert Neville, l’un des derniers survivants de l’humanité après qu’une épidémie virale ait anéanti tous les humains sauf 12 millions sur la planète, puis transformé 90% de ceux-ci en mutés. abominations connues sous le nom de Darkseekers. Neville est un virologue qui cherche à en savoir plus sur le virus et à déterminer si davantage d’humains ont survécu à l’épidémie. C’est un film sombre plein de désolation alors que notre héros désespéré essaie de découvrir le mystère central et de gérer ses propres sentiments de solitude dans un monde apparemment condamné à s’effondrer autour de lui.

Cliquer pour agrandir

Bien que notre situation actuelle soit horrible, elle est certes moins désastreuse que celle du monde que Neville habite dans le film, mais il existe néanmoins une autre similitude pénible. Les flashbacks du film montrent que Manhattan, New York a été évacuée et mise en quarantaine, entraînant la perte de Neville de sa femme et de sa fille. Actuellement, New York est l’épicentre des cas de COVID-19 aux États-Unis avec près de 85000 cas dans le seul État, et il connaît actuellement l’application de la distanciation sociale la plus stricte du pays.

Contrairement au film, New York n’a pas été enfermé par la police ou les forces armées (et ne le sera probablement pas), et nous n’avons pas à nous inquiéter de voir nos malades se transformer en zombies, bien sûr. Pourtant, ces premiers moments de l’épidémie ressemblent étrangement à ceux de Je suis une légende – au moins assez pour créer une vision inconfortable pour ceux qui souffrent d’anxiété pendant la pandémie.

Dans tous les cas, restez en sécurité, lavez-vous les mains et restez à l’écoute ici pour en savoir plus sur COVID-19 et ses effets sur les événements quotidiens à travers le monde.