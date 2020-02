Les fans remarquent une connexion hilarante entre des choses étranges et Black Widow

Les fans ont remarqué un lien hilarant entre la quatrième saison de Choses étranges et Black Widow de Marvel qui va vous priver de votre bon sommeil ce soir.

Hier, Netflix a publié un teaser qui a confirmé que le chef de police Hawkins préféré de tout le monde est bien vivant et actuellement incarcéré dans une prison soviétique. Alors que nous avions précédemment des indices solides que Jim Hopper n’était pas vraiment mort, les fans ont toujours paniqué l’annonce surprise, bien que certains aient rapidement souligné un lien intéressant entre la prochaine saison de Netflix de la série originale et un certain personnage MCU qui est défini pour faire ses débuts dans Black Widow le 1er mai.

Le média Fandom a récemment publié un tweet, suggérant que Jim Hopper pourrait éventuellement devenir le gardien rouge du MCU si le chef de la police ne trouve pas un moyen de sortir de l’URSS. Les fans n’ont pas pu s’empêcher d’accepter, notant que c’était aussi la première chose à laquelle ils ont pensé lorsqu’ils ont revu le personnage. Certes, les délais contradictoires ne s’additionnent pas tout à fait, mais Jim Hopper de David Harbour a encore un long chemin à parcourir pour ressembler au Red Guardian comme on le voit dans les bandes-annonces promotionnelles de Black Widow.

Qu'en est-il: Hopper n'a jamais quitté la Russie et a trouvé une nouvelle vocation

Bien que la théorie ne soit évidemment que pour rire, il ne serait pas complètement étrange de suggérer que l’une des équipes de production pourrait cacher un œuf de Pâques pour les fans à trouver, mais jusqu’à ce que nous puissions les regarder par nous-mêmes, ce n’est qu’un vœu pieux.

Quoi qu’il en soit, il faudra un certain temps avant de voir David Harbour revenir pour incarner le chef de police rigide et attentionné dans la prochaine saison de Choses étranges, bien que pour ses fans, l’acteur sera de retour dans quelques mois seulement pour vous voler à nouveau le cœur en donnant vie au Red Guardian hérissé sur grand écran.