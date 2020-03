Les fans royaux partagent la théorie du complot sur les comptes Instagram du prince Harry, de Meghan Markle, du prince William et de Kate Middleton

Les fans de Royal ont soupçonné qu’il pourrait y avoir quelque chose d’étrange en ce qui concerne les comptes Instagram du prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex et du prince William et Catherine, duchesse de Cambridge. Le New York Times a plongé profondément dans la théorie du complot, car les fans pensent que le compte Instagram de Sussex Royal devrait avoir plus de followers que le compte Kensington Royal.

Le prince Harry et Meghan devraient-ils avoir plus d’adeptes?

Le compte Instagram de Sussex Royal a fait irruption sur la scène des médias sociaux en 2019 et a immédiatement attiré des abonnés. Le compte Kensington Royal avait également une bonne audience, mais on s’attendait à ce que le compte des Sussex dépasse le compte de Cambridges. Cela ne s’est toutefois pas produit.

Le compte Instagram de Sussex Royal a-t-il été truqué pour que

il ne gagne jamais plus de followers que le compte Kensington Royal?

Caity Weaver a écrit un article pour le New York Times, dans lequel elle décompose les données sur les comptes des médias sociaux. “Les écrivains tabloïdes et les journalistes royaux ont commencé à prévoir le moment où le nombre de followers de @ SussexRoyal dépasserait @ KensingtonRoyal, couronnant ainsi Harry et Meghan les gagnants définitifs d’un concours de popularité non officiel pour les couples”, a noté Weaver.

Elle a partagé qu’il semblait “inévitable” que le compte Sussex Royal irait de l’avant avec des abonnés alors que les Sussex “dominaient William et Kate” dans les recherches Google et établissaient un record du monde Guinness pour atteindre 1 million d’abonnés plus rapidement que n’importe quel compte sur Instagram.

Les deux comptes sont actuellement à 11,2 millions d’abonnés, avec le Kensington

Compte royal prenant cinq ans pour atteindre ce nombre.

Voir ce post sur Instagram

Ce matin, le fils du duc et de la duchesse de Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a été baptisé dans la chapelle privée du château de Windsor lors d’un service intime présidé par l’archevêque de Canterbury, Justin Welby. Le duc et la duchesse de Sussex sont si heureux de partager la joie de cette journée avec des membres du public qui ont été d’un grand soutien depuis la naissance de leur fils. Ils vous remercient de votre gentillesse en accueillant leur premier-né et en célébrant ce moment spécial. Leurs Altesses Royales se sentent chanceuses d’avoir apprécié cette journée avec leur famille et les parrains d’Archie. Leur fils, Archie, a été baptisé portant la réplique à la main de la robe de baptême royale qui est portée par les nourrissons royaux depuis 11 ans. La robe de baptême royale originale, faite de fine dentelle Honiton doublée de satin blanc, a été commandée par la reine Victoria en 1841 et d’abord portée par sa fille aînée. Il a ensuite été porté pendant des générations de baptêmes royaux, y compris la reine, ses enfants et ses petits-enfants jusqu’en 2004, lorsque la reine a commandé cette réplique à la main, afin que la fragile tenue historique soit préservée et que la tradition se poursuive. Crédit photo: Chris Allerton © ️SussexRoyal

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 6 juillet 2019 à 8h14 PDT

Les abonnés du compte Sussex Royal n’ont pas beaucoup grandi

Le compte Instagram du prince Harry et Meghan n’a pas beaucoup bougé en termes de followers, semble-t-il. “Tous les jours, sans exception, du 2 avril 2019 au 21 janvier 2020 – grâce à la croissance record du monde Guinness, la naissance du bébé Archie de Harry et Meghan, et la rupture sismique qui a été leur départ public de la vie royale – la taille de L’audience Instagram de Harry et Meghan n’a pas dépassé celle de William et Kate », a écrit Weaver.

Weaver affirme que le manque de croissance projetée pourrait être dû à une manipulation via des bots ou parce qu’Instagram donne au compte Kensington Royal un meilleur placement sur la liste “Who To Follow”.

Elle écrit que le compte de Cambridges aurait pu gagner des adeptes

en tant que «bénéficiaire d’une campagne concentrée axée sur les fans pour garder ses chiffres

élevé “, ajoutant” que le succès de Sussex Royal peut avoir été initialement

complété par des bots, ou que Kensington Royal a reçu un suiveur

boosts sous forme de bots. “

Alors que le compte Sussex Royal a progressé le 21 janvier, le 17 février, le compte Instagram de Kensington Royal comptait plus de followers.

Les fans royaux pensent que quelque chose de louche se passe

En réponse au rapport d’enquête de Weaver, les fans royaux ont eu beaucoup à dire, avec une personne commentant: «Bien joué, Caity! Il est temps que le monde sache ce qui se passe “et” Kensington royal manipule clairement les chiffres. Nous disons cela depuis des mois. ”

Un utilisateur de Twitter a partagé: «Oui, tu sais ce qui est bizarre, Caity? Quand des gens qui n’oseraient jamais suivre Sussex Royal subitement et magiquement suivent leur compte instagram. Non seulement les SR achètent des abonnés, mais ils utilisent également le suivi automatique pour gagner des abonnés. »

“Ils ont fait des choses dégoûtantes pour gagner en popularité, mais saboter l’IG Sussex était un faible”, a tweeté une autre personne.

Un autre utilisateur de Twitter a noté: «Merci! Enfin, quelqu’un a examiné cela avec l’analyse des données! Nous avons tous regardé KP avec un œil de côté ombragé à leurs petits «sauts» à chaque fois que SR augmente après un post. Si ce n’est pas KP qui gonfle les chiffres avec des robots achetés, quelqu’un d’autre les aide. Extrème droite? Tabloïdes? “