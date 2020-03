Les fans se demandent si “ Iron Man 3 ” est le meilleur film Marvel

Le 22 mars, “Iron Man 3” a commencé à faire ses preuves sur Twitter alors que les fans de Marvel débattaient de la qualité du film. Il semble que le débat ait divisé les fans, certains affirmant que Iron Man 3 est l’un des meilleurs films de l’univers cinématographique Marvel tandis que d’autres prétendent qu’il est l’un des pires.

L’origine du débat

Sur Twitter, les fans de Marvel ont débattu du film le pire: Iron Man 3 ou Thor: The Dark World. Sur Rotten Tomatoes, Thor: The Dark World a un score de critique de 66% et un score d’audience de 76%.

Le consensus pour Thor: The Dark World on Rotten Tomatoes se lit comme suit:

“Ce n’est peut-être pas le meilleur film de l’univers Marvel, mais Thor: The Dark World offre toujours beaucoup d’humour et d’action à haut niveau auxquels les fans s’attendent.”

Iron Man 3 a un score de critique de 79% et un score d’audience de 78%.

Le consensus critique se lit comme suit:

“Avec l’aide de son rôle charismatique, des séquences d’action impressionnantes et même quelques surprises, Iron Man 3 est une aventure amusante et amusante et un ajout solide au canon Marvel.”

Alors que les fans débattaient des deux films, le débat a ensuite changé. Bientôt, les fans de Marvel débattaient de la qualité d’Iron Man 3, avec un grand nombre de fans le considérant comme l’un des meilleurs films du MCU.

L’argument pro-‘Iron Man 3’

Parmi les fans qui tweetent sur le film, il semble qu’une majorité pense qu’Iron Man 3 est sous-estimé. Les fans du film ont expliqué comment il décrivait la lutte de Tony Stark avec le SSPT et l’anxiété, résultant en une forte histoire axée sur les personnages.

«Imaginez-vous penser que Iron Man 3 est un mauvais film. Ça ne pouvait pas être MOI », a écrit un utilisateur de Twitter.

“C’est fou comment Iron Man 3 a vieilli mieux que presque tous les films MCU”, a tweeté un fan.

“Tout le monde parle d’Iron Man 3 signifie que je dois vous rappeler à tous cette scène décrivant les problèmes de santé mentale de Tony et que même les super-héros ont parfois du mal à aller bien”, a tweeté un fan.

“Les raisons pour lesquelles iron man 3 est un film divin: – une représentation précise de l’anxiété et du ptsd – montre comment les occidentaux sont le vrai visage du terrorisme et des guerres du Moyen-Orient (iron man 1 l’a fait aussi) – IL A IM BLUE DABEDIDABEDA AS UNE INTRO – c’est juste un film étonnant fermé », a écrit un utilisateur de Twitter.

L’argument anti-«Iron Man 3»

Pour les fans de Marvel qui n’aiment pas le film, une partie principale de leurs critiques concerne le méchant et l’utilisation du mandarin, ainsi que la déviation du film par rapport aux bandes dessinées. Certains fans ont également critiqué la caractérisation du réalisateur Shane Black.

“Iron Man 3 est la raison pour laquelle nous n’avons pas obtenu d’Iron Man 4. Les gens se sont rendu compte que l’arc de Tony était meilleur quand il devait gâcher les choses pour tout le monde, et pas quand il devait tout faire Kiss Kiss, Bang Bang. Marvel a dû confirmer qu’il y avait un vrai mandarin b / c Shane Black l’a massacré », a tweeté un fan.

“J’appelle ce film Robert Downey Jr. Man 3 avec amour, car il s’agit plus d’un film” laissez RDJ être le plus RDJ possible sans l’interrompre “qu’un film de super-héros. C’est un excellent film, mais il fait pisser le canon d’Iron Man avec le point de vue de Black sur le mandarin », a écrit un utilisateur de Twitter.