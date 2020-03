Les fans se penchent sur les pires petits amis d’Olivia Benson

Law & Order: SVU ne serait pas la même sans Olivia Benson (Mariska Hargitay). C’est une détective féroce qui a tout vu et elle ne veut rien de plus que d’aider les victimes et d’éliminer les méchants. Les fans l’aiment absolument et certains téléspectateurs de la série ont récemment discuté de qui est le pire des vieux petits amis de Benson. Lisez la suite pour savoir ce que les fans ont dit.

Benson sort avec des hommes avec lesquels les fans ne sont pas à bord

Il y a eu un certain nombre d’hommes au fil des ans avec lesquels Benson est sorti,

mais deux semblent continuer à venir. Brian Cassidy (Dean Winters) et Ed Tucker (Robert

John Burke).

Cassidy était un détective dans le groupe SVU

dans la journée, où il a rencontré Benson. Il a eu des problèmes dans le passé

avec ses collègues détectives et il a eu deux enquêtes criminelles

centré sur lui dans le passé. Certains fans pensent qu’il n’était pas un bon candidat pour Benson

le moindre.

Ed Tucker était un officier du Bureau des affaires internes pour un certain nombre

des années où il s’est cogné la tête avec Benson et son ancien partenaire. Des années plus tard, il

et Benson a eu une relation pendant un certain temps avant que les choses ne s’effondrent.

Les fans pèsent sur Cassidy et Tucker

Cassidy et Tucker ont continué à venir quand les fans ont parlé

Les pires petits amis de Benson sur Reddit. Ils semblaient chacun laisser une impression sur

téléspectateurs de la série au fil des ans. Les fans veulent juste que Benson soit heureux et ni l’un ni l’autre

de ces gars pourraient jamais faire en sorte que cela se produise, du moins pas pour longtemps.

Un

L’utilisateur de Reddit pense que Cassidy est la pire des vieilles flammes de Benson. «Cassidy ******

je m’en vais parce qu’il ne pouvait pas rester ensemble », ont-ils expliqué.

Un autre utilisateur a décrit Cassidy comme les gars qu’ils

utilisé pour aller, ce qui leur a donné un parti pris sur la situation. “Je pense que j’ai adoré

lui [Brian Cassidy] le plus avec Olivia parce qu’il est exactement comme les derniers

les gars avec qui je sortais avant ma relation actuelle. Je voulais vraiment qu’ils réussissent »,

raisonna un utilisateur de Reddit.

De nombreux fans considèrent Cassidy comme le pire de Benson

exes. «Cassidy était une étude classique de la masculinité toxique. Il a traité Liv comme

merde et il était difficile de la regarder se faire traiter comme ça », a déclaré un fan.

Certains autres fans de la série considèrent Tucker comme le

le pire homme que Benson ait jamais fréquenté. “Tucker suivi de près par Brian Cassidy, j’adore Dean

Hivers, il est super attrayant, mais Cassidy et Liv… pas Bueno », ils

expliqué.

D’autres fans semblent d’accord pour dire que Tucker est le pire

évidemment. “Tucker par un mile”, a déclaré un autre fan.

Les fans de la série à succès SVU veulent juste qu’Olivia Benson

Soyez heureux. Cassidy et Tucker semblaient le faire pendant un certain temps, mais ce n’était pas

longue durée. Benson mérite que quelqu’un la fasse se sentir en sécurité et aimée, et c’est

ce que les fans espèrent qu’elle trouvera enfin. Espérons que Benson trouvera un nouveau

aimer très bientôt.