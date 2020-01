Les fans se rallient à #SaveHannibal dans le sillage de l’annonce de la série télévisée “Clarice” de CBS

Depuis cinq ans, les fans de «Hannibal» (le vôtre vraiment très bien inclus) se sont ralliés pour le retour de la Bryan Fuller-série créée, annulée par NBC après seulement trois saisons en 2015. Fuller et le casting principal, y compris Mads Mikkelsen et Hugh Dancy, avaient aussi faim de reprise que les fans, mais à ce jour, la série est toujours sans Accueil.

Mais le long de l’annonce, ce matin, CBS a commandé une nouvelle série télévisée intitulée «Clarice», Qui se concentrera sur Clarice Starling et se déroulera un an après les événements du Silence des agneaux. Inutile de dire que la série n’est pas la continuation sur petit écran du monde de Thomas Harris que les fans ont passé ces dernières années à désirer.

À la suite de l’annonce, les fans de “Hannibal” ont utilisé #SaveHannibal pour montrer leur soutien indéfectible à la vision de Fuller du monde de Harris, qui avait l’intention de mettre Clarice Starling dans le giron à l’avenir. Malheureusement, MGM avait des plans différents, les amenant à s’associer à CBS sur la série «Clarice» qui n’aura rien à voir avec «Hannibal» de NBC.

Fuller lui-même a répondu aux nouvelles sur Twitter cet après-midi, nous donnant un aperçu de la pensée de MGM ici: “Martha (De Laurentiis) & J’ai essayé à plusieurs reprises de travailler avec MGM pour inclure Clarice dans notre histoire Hannibal. Ils nous ont finalement dit qu’ils avaient leurs propres plans pour Clarice et qu’ils n’avaient pas besoin de Hannibal pour raconter son histoire.“

En d’autres termes, MGM n’allait probablement jamais donner à Fuller et à son équipe les droits sur l’histoire de Silence of the Lambs et son personnage principal. Du côté positif, Fuller a ajouté:

“Ne pensez pas que cela affecte un potentiel #HANNIBAL S4 car nous n’avons jamais eu de droits Clarice.”

Comme toujours, si vous voulez plus de «Hannibal», continuez de sonner la cloche du dîner et assurez-vous de laisser votre voix se faire entendre. Pour cela, utilisez #SaveHannibal sur les réseaux sociaux.

On ne sait jamais qui pourrait écouter. Et si nous avons appris quelque chose ces dernières années, c’est que deux versions différentes du même monde peuvent coexister en harmonie!

