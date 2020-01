Les fans se souviennent de l’amour de Kobe Bryant pour ses filles avec des hommages émotionnels

Le 26 janvier, Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna Bryant, sont décédés dans un accident d’hélicoptère avec sept autres personnes. Quelques jours après le tragique accident, Bryant inspire toujours les gens. Après un hommage émotionnel par Elle Duncan d’ESPN, les gens se souviennent de l’amour de Bryant pour ses filles.

Kobe Bryant et sa fille Gianna Bryant | Allen Berezovsky / .

Elle Duncan d’ESPN a partagé une histoire sur Kobe Bryant

Sur ESPN, Duncan a partagé une anecdote personnelle sur Bryant après sa mort. Dans son histoire, Duncan a détaillé comment Bryant a offert ses conseils parentaux lors de leur première et unique rencontre. Bryant lui a également dit combien il aimait être parent de filles.

Il est probable que vous entendiez de nombreuses anecdotes personnelles sur Kobe Bryant, alors voici la mienne. J’ai rencontré Kobe une fois, dans les coulisses d’un événement pour ESPN à New York. Et je l’ai vu, et j’ai pensé: «Oh mon Dieu. C’est Kobe. Je dois avoir une photo pour le ‘Gram. … Je ne l’ai pas compris pendant quelques minutes, car, en m’approchant de lui, il a immédiatement commenté mon ventre de femme enceinte assez gros de huit mois. ‘Comment vas-tu? Êtes-vous proche? Qu’est-ce que tu as? “” Une fille, “ai-je dit, et il m’a alors mis en valeur. “Les filles sont les meilleures.”

«Je lui ai demandé des conseils pour élever des filles, car il en avait trois à l’époque. Il a dit: “soyez simplement reconnaissant que vous ayez reçu ce cadeau parce que les filles sont incroyables.” Sa troisième fille, Bianka, avait environ un an et demi à l’époque, alors j’ai demandé s’il voulait plus d’enfants. . Il a dit que sa femme Vanessa voulait vraiment essayer à nouveau pour un garçon, mais était en quelque sorte inquiet en plaisantant que ce serait une autre fille. Et je me disais: «quatre filles, vous plaisantez? Qu’en pensez-vous? Comment te sentirais-tu?’

Sans hésitation, il a déclaré: «J’aurais cinq filles de plus si je le pouvais. Je suis papa. “

En ce qui concerne les sports, il a déclaré que sa fille aînée était une joueuse de volleyball accomplie et que le plus jeune était un enfant en bas âge, donc à déterminer. Mais celui du milieu, il a dit que celui du milieu était «un monstre, c’est une bête. Elle est meilleure que moi à son âge. Elle l’a. “Celui du milieu était bien sûr GiGi. Quand je pense à cette tragédie et à cette demi-heure que j’ai passée avec Kobe Bryant il y a deux ans, je suppose que la seule petite source de réconfort pour moi est de savoir qu’il est mort en faisant ce qu’il aimait le plus: être papa. Être une fille papa. “

Kobe Bryant a également partagé son amour pour ses filles sur «Jimmy Kimmel Live!»

En 2019, Bryant est apparu sur Jimmy Kimmel Live! Dans l’émission, Bryant a parlé de son amour pour élever ses filles. Bryant a eu quatre filles avec sa femme Vanessa, la plus âgée ayant 17 ans et la plus jeune ayant moins d’un an.

“Quatre filles maintenant”, a déclaré Kimmel à Bryant. «Je pense que c’est bien que vous ayez des filles. J’ai l’impression que si vous aviez un fils dans le sport, ce serait peut-être trop pour cet enfant. »

“Peut-être”, a déclaré Bryant. «Mais tu sais, j’aime avoir des filles. Comme je l’aime. Ils sont géniaux.”

Les gens ont été inspirés de partager leurs histoires de «fille papa»

Après l’hommage de Duncan à Bryant, #girldad a fait la tendance sur Twitter alors que les fans et les célébrités ont partagé leurs propres histoires sur le fait d’être parent de filles. Certains fans ont partagé des photos de leurs filles, tandis que d’autres ont écrit des articles dédiés à Bryant.

«La dernière fois que je me souviens que John pleurait, à part cette semaine, c’était quand Luna a enroulé son petit doigt autour du sien à l’hôpital quand elle est née. Il y a vraiment quelque chose de magique chez les filles et leurs papas. Merci, @elleduncanESPN », a tweeté Chrissy Teigen.

“Je suis tellement fier et chanceux d’être un #GirlDad”, a tweeté Alex Rodriguez.

«Par la grâce de Dieu et le beau don de l’adoption, je suis une #GirlDad. Kobe a été un excellent exemple… J’ai hâte d’essayer de suivre ses traces #MambaDad », a déclaré le lanceur des Pittsburgh Pirates, Trevor Williams.