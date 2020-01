Les fans s’inquiètent de la santé de Kylie Jenner après son utilisation continue de produits pour les lèvres

Les lèvres de Kylie Jenner sont son atout le plus célèbre. Elle a construit sa célèbre marque de maquillage Kylie Cosmetics et a inspiré des milliers de fans à regonfler leurs boudins. Mais certains ont commencé à s’inquiéter pour le magnat de la beauté après son utilisation continue de remplisseurs de lèvres. Ils ont appelé Jenner sur les médias sociaux et l’ont exhortée à cesser de compter sur les améliorations des lèvres.

Kylie Jenner sur le tapis rouge en 2019 | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Transformation des lèvres de Kylie Jenner

Lorsque Jenner a fait son apparition au public en 2007, elle avait une petite moue. Avance rapide d’environ huit ans et elle a été repérée avec des lèvres considérablement plus grandes. Bien que Jenner ait d’abord prétendu que sa moue dodue était due au revêtement excessif de ses lèvres, elle a finalement admis qu’elle les avait améliorées.

Jenner a avoué avoir obtenu des charges à l’âge de 17 ans en raison d’une insécurité de plusieurs années quant à leur petite taille.

«Je me sentais comme si personne ne voulait m’embrasser», a-t-elle déclaré au Complexe en 2016.

Alors que Jenner continue de repulper ses lèvres avec des charges, les fans sont de plus en plus préoccupés par elle et le risque des injections. Beaucoup d’entre eux l’ont contactée sur les réseaux sociaux et ont exprimé leurs inquiétudes.

Selon The Blast, au moins un fan a récemment averti Jenner sur Instagram qu’elle pourrait “mourir” des fillers. Un autre a déclaré: “Elle essaie trop fort d’être cool.”

D’autres ont également exprimé des préoccupations quant à l’impact que Jenner pourrait avoir sur les jeunes fans qui l’idolâtraient – quelque chose que Jenner a abordé dans le passé. En 2015, elle a tweeté: «Je ne suis pas ici pour essayer d’encourager les gens / jeunes filles à me ressembler ou à penser que c’est ainsi qu’ils devraient ressembler. Je veux encourager les gens / jeunes filles comme moi à être VOUS-MÊMES et à ne pas avoir peur d’expérimenter votre look. »

Au moment de la rédaction, elle n’a pas répondu aux préoccupations concernant sa santé.

Kylie Jenner a pris une pause dans l’amélioration des lèvres par le passé

En juillet 2018, Jenner a publié une photo Instagram avec des lèvres sensiblement plus petites. Après qu’un fan ait noté à quel point elle ressemblait à sa «vieille» personne, Jenner a admis: «Je me suis débarrassé de tout mon agent de remplissage.»

Elle n’a pas précisé ce qui l’a motivée à abandonner les injections, mais elle s’est ouverte à Vogue la même année sur la façon dont devenir mère l’a aidée à apprendre à apprécier et à accepter son vrai moi. Elle et Travis Scott ont accueilli une fille, Stormi Webster, en février 2018.

«J’ai l’impression d’avoir une fille et de penser à la beauté dans le futur, cela m’a définitivement changé, et j’ai l’impression que cela m’a fait m’aimer davantage et accepter tout de moi», a-t-elle déclaré à la publication. «C’est simplement avoir une vision différente de la vie, donc je peux lui transmettre cela. Je veux être un exemple pour elle. Quel genre d’exemple serais-je si elle disait qu’elle n’aimait pas ses oreilles et que je ne les aimais pas non plus? Je veux juste lui apprendre ça. J’essaie de m’aimer davantage. “

Mais en octobre 2018, les remplisseurs étaient de retour.

Kylie Jenner a-t-elle eu d’autres travaux sur son visage?

Alors que de nombreuses personnes ont spéculé que Jenner a subi une chirurgie plastique sur le visage, elle a déclaré à Paper Magazine en février 2019 qu’elle ne l’avait jamais fait.

«Les gens pensent que je suis complètement passée sous le couteau et que j’ai complètement reconstruit mon visage, ce qui est complètement faux», a-t-elle déclaré. “Je suis terrifié! Je ne aurais jamais. Ils ne comprennent pas ce que de bons cheveux et un bon maquillage et, comme les charges, peuvent vraiment faire. “

Les fans ont également spéculé que Jenner avait fait ses seins et ses fesses, mais elle insiste sur le fait qu’elle est tout à fait naturelle. Dans une vidéo YouTube de juillet 2018, Jenner a expliqué comment son corps avait changé après la naissance de sa fille.

Elle a dit (via E! News): «Mes seins sont vraiment comme, trois fois la taille, ce qui me dérange… J’ai des vergetures sur mes seins. J’ai l’impression que, vous savez, mon estomac n’est pas le même et ma taille est la même et mes fesses sont plus grandes et mes cuisses sont plus grandes, comme tout. “

En janvier, Jenner a admis sur Instagram qu’elle était allée au gymnase, essayant de resserrer et de tonifier sa silhouette. Les fans peuvent rester au courant de son parcours de fitness en suivant sa page Instagram.