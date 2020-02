Les fans sont convaincus que Nick Lachey a secrètement envoyé un cadeau à l’ex-femme Jessica Simpson dans le dos de Vanessa

Cela fait plus d’une décennie que nous sommes tous devenus obsédés par Jessica Simpson et Nick Lachey via Newlyweds sur MTV, mais avec le nouveau révélateur de Simpson, nous discutons à nouveau de cet ancien couple. Leur romance malheureuse a été l’une des relations déterminantes du début des années 2000 et aura toujours une place spéciale dans nos cœurs.

Maintenant, les deux moitiés de l’ancien ensemble ont évolué, avec Nick

Lachey épousant Vanessa Lachey (née Minnillo) et Jessica Simpson commençant une

famille avec l’ancien bout droit de la NFL Eric Johnson. Mais même si ces deux

les anciens conjoints ont maintenant une nouvelle vie, leurs noms ne cessent de se rapprocher.

Exemple: lors d’une récente interview de l’émission Today, Lachey et sa femme Vanessa ont été félicités pour avoir pris la route en envoyant à Jessica Simpson un cadeau pour son nouveau bébé. Le seul problème? Les Lacheys affirment ne jamais l’avoir envoyé.

Jessica Simpson | Theo Wargo / NBC / . pour «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon»; Nick et Vanessa Lachey | Kevin Mazur / WireImage pour Rolling Stone Magazine

Jessica Simpson a affirmé que Nick et Jessica Lachey lui avaient envoyé un

cadeau

La rumeur a commencé lorsque Simpson a dit à Hoda Kotb que Nick et Vanessa avaient fait une grande différence en lui envoyant un cadeau de félicitations pour l’aider à accueillir ses enfants. “Ils m’ont envoyé quelque chose de beau quand nous avons eu nos enfants”, a déclaré Simpson sur le segment.

Même si Nick et Jessica

eu un divorce très public, ils sont en bons termes maintenant. En fin de compte, ils se sont séparés

parce qu’ils étaient deux personnes très différentes qui étaient

jamais adapté au mariage.

«Nous comptions beaucoup pour chacun

et nous le ferons toujours »

écrit dans Open Book: «Je veux être très respectueux parce que je me suis marié

lui pour une raison et nous avons été ensemble pendant sept ans pour une raison. “

Nick et Vanessa Lachey ont dit qu’ils ne lui avaient rien envoyé

Les choses se sont gênées aujourd’hui

quand Nick et Vanessa ont nié avoir envoyé des cadeaux à Simpson pour quelque raison que ce soit. “Je me sens mal. Je suis désolé, mais tu as dit quelqu’un

l’a envoyée… Ce n’était pas nous », a expliqué Vanessa.

“Qu’avez-vous envoyé

elle? “Nick a demandé à sa femme. Elle a répondu: “Je ne l’ai pas fait! Je ne la connais pas

adresse. Mais merci, celui qui nous l’a envoyé! »

“Peut-être que Nick l’a fait,” Kotb

suggéré.

Les fans sont convaincus que Nick Lachey a secrètement envoyé le cadeau à Jessica Simpson

Les deux Lacheys nient avoir félicité

Simpson avec un cadeau pour bébé. Mais cela n’a pas empêché les fans de spéculer que Nick

envoyé le cadeau à l’insu de sa femme.

«Quand j’ai vu ça pour la première fois

interview, je savais immédiatement qu’il avait envoyé ce cadeau sans que Vanessa le sache ”

a écrit l’utilisateur.

“C’est atroce”, a reconnu un autre. “Qui a envoyé un cadeau à

Jessica Simpson? At-elle même reçu un cadeau? Est-ce que Nick l’a fait et a dû paniquer

à Vanessa? TANT DE QUESTIONS.”

Peu importe qui a envoyé un cadeau à Jessica Simpson

En réalité, un fan de l’ancien couple a probablement envoyé le cadeau comme une blague, mais ils ont évidemment fait du bon travail pour que cela semble convaincant si Simpson tombait pour lui. De toute façon, c’était un doux sentiment.

Que Nick ait envoyé le cadeau ou non, il a admis qu’il avait un

un profond respect pour son ancienne relation, tout comme Simpson a pour lui. “Certainement heureux pour elle et sa vie et comment

elle est contente pour nous. Il y a certainement un respect mutuel là-bas. De toute évidence,

était il y a longtemps. Nous avons tous évolué », a-t-il déclaré lors de l’entretien.