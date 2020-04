Les fans sont ennuyés par Khloé Kardashian postant un autre message sourd sur son histoire Instagram

À ce stade, cela ne devrait surprendre personne quand ils apprennent qu’une sœur Kardashian est dans l’eau chaude pour quelque chose qu’elle a dit sur les réseaux sociaux. Après tout, toute la famille a perfectionné l’art de susciter la controverse afin de rester d’actualité. Ils semblent même prêts à se quereller les uns avec les autres afin de garder les gros titres concentrés sur leur famille.

Même avec ce modèle historique consistant à ignorer les critiques et à faire tout ce qu’ils veulent pour rester sous les projecteurs des médias, les derniers messages Instagram de Khloe Kardashian frottent certains fans dans le mauvais sens. Elle a de nouveau publié quelque chose qui a laissé les fans l’appeler sourde et déconnectée de la réalité.

Khloé a déjà bouleversé les fans

Bien que Kardashian ait été en grande partie une favorite des fans parmi ses sœurs, elle a récemment publié des articles étranges sur les réseaux sociaux qui se concentrent sur le fait qu’elle se présente comme «pauvre». Étant donné que les Kardashian dans leur ensemble ont une immense richesse, les commentaires ont plus que légèrement bouleversé les fans.

Kardashian n’a peut-être pas la richesse de ses sœurs Kim Kardashian (environ 350 millions de dollars) ou Kylie Jenner (qui gagne le revenu annuel médian américain en environ deux heures et demie), mais elle est loin d’être pauvre. En fait, elle a une valeur nette considérable d’environ 50 millions de dollars.

Avec tout cela à l’esprit, cela a semblé absurde à de nombreux fans quand elle a posté une photo de sa mère dans une veste de fourrure coûteuse et l’a sous-titrée “moi en route pour dépenser mes derniers 4,52 $ en café glacé”. Khloé Kardashian ne verra probablement jamais ses «derniers» 4,52 $, et les commentaires se sont révélés sourds et ignorant les réalités de nombreuses personnes qui font vraiment du chèque de paie en direct.

Parfois, les postes de Khloé affichent sa richesse

En plus d’être sourde sur sa richesse, Kardashian a également irrité les fans en affichant sa richesse d’une manière qui se sent égocentrique et déconnectée. Le style de vie excessif de toute la famille semble un peu dépassé et ennuyeux pour de nombreux fans. C’est pourquoi les messages qui présentent des écrans inutiles ou des accessoires trop chers obtiennent parfois des yeux roulés en réponse.

Kardashian a obtenu exactement cette réponse lorsqu’elle a posté une photo de sa petite fille entourée de 14 sacs Birkin. Étant donné que chaque sac vaut environ 12 000 $, cela signifiait que Kardashian exposait son bébé avec environ 160 000 $ de jouets de dentition!

Khloé Kardashian est de retour

Khloe Kardashian | KENA BETANCUR / . via .

Malgré la colère des fans avec ses publications dans le passé, Kardashian ne semble pas avoir tiré de leçons. Une chaîne récente d’histoires Instagram visant à être reconnaissant de ce que vous avez. Il implorait les lecteurs de se concentrer sur la chance qu’ils avaient s’ils avaient de la nourriture dans leurs réfrigérateurs et un toit au-dessus de leur tête, ce qui les rend – selon le message – “plus riches que 75% du monde entier”.

Alors que les fans ont admis que le sentiment d’apprécier ce que vous avez n’est pas nécessairement une mauvaise chose, le fait qu’il provienne de quelqu’un avec tant de richesse est un peu difficile à avaler. Un intervenant a souligné le récent partenariat de Kardashian avec Febreze dans son objection au message: «Elle est ici en train de pulvériser Febreze pour plus d’argent PJ [, but] elle veut nous faire un discours de gratitude. Je ne serais jamais aussi obsédée par l’argent qu’elle. »

D’autres ont souligné combien il était particulièrement difficile de lire quelque chose comme ça d’une personne riche et célèbre au milieu de l’impact économique du virus pandémique qui capture le monde. «Ma sœur vient de m’envoyer un SMS disant qu’elle a changé son horaire de travail de 5 h à 3 h du matin pour éviter que les employés n’entrent en contact avec le virus. Mais elle a besoin d’argent pour elle et son enfant de 6 mois afin qu’elle ne puisse pas se plaindre. Je suis sûr qu’elle se sentira plus reconnaissante après avoir lu la sagesse de ce post “, a écrit une personne en ajoutant un” / s “pour indiquer le sarcasme à la fin.

Kardashian essaie peut-être de trouver une perspective sur ce qui compte vraiment dans la vie, mais si elle veut que les fans la prennent au sérieux, elle doit probablement commencer par reconnaître son propre privilège et sa richesse comme l’anomalie.