Les fans sont furieux avec le Cliffhanger ‘Sex Education’ Saison 2

Personne ne peut créer une émission intitulée Sex Education et ne pas avoir un cliffhanger romantique impliqué pour garder les téléspectateurs intrigués. Cette série Netflix très appréciée a séduit les téléspectateurs probablement attirés par le seul titre.

Ce qu’ils ont découvert était une dramatique britannique bien faite sur un adolescent maladroit (Otis) ayant des sentiments mitigés sur le sexe juste parce que sa mère (jouée par Gillian Anderson) est une sexothérapeute. Plus tard, Otis commence à éprouver les complications d’avoir une vraie relation avec une fille à l’école (Ola).

Au cours des deux dernières saisons, l’émission a abordé de nombreux sujets sexuels de manière ouverte tout en décrivant avec précision un lycée du 21e siècle. Bien que la série ait pu mettre en place des intrigues romantiques typiques, les fans ne sont pas heureux que la série soit allée d’une manière trop conventionnelle en créant un cliffhanger entre Otis et Maeve (Asa Butterfield et Emma Mackey). Ces deux semblent destinés à être plus que de simples amis.

Quels sont les vrais sentiments entre Otis et Maeve?

Au cours de la première saison, les fans ont vu Otis créer une entreprise de conseils sexuels avec Maeve au lycée pour aider ses camarades à résoudre leurs problèmes. Otis a finalement autant de raccords sexuels, quelque chose vu joué dans les moindres détails.

Otis et Maeve deviennent proches, bien qu’ils ne soient pas vraiment considérés comme un petit ami et une petite amie. Maeve est déjà considérée comme une mauvaise fille, même si elle et Otis voient tout d’un œil à l’autre.

Les deux ont ensuite divisé les bénéfices de leur entreprise de thérapie sexuelle à l’intérieur, en courant sous le capot de la véritable carrière de thérapie sexuelle de la mère d’Otis. Sa maman se mêle souvent de ses relations, ce qui entraîne des complications majeures, parfois embarrassantes.

Bien qu’Otis se soit révélé avoir des sentiments pour Maeve dès le début, il a des relations avec d’autres filles en cours de route, ce qui conduit généralement à des situations difficiles.

Maeve a également eu ses propres problèmes relationnels

Peut-être que c’est cliché d’avoir l’adolescente du secondaire qui tombe enceinte. C’est exactement ce qui arrive à Maeve en raison de son style de vie lâche. Néanmoins, elle accepte d’avoir d’autres relations avec des mecs, dont Jackson.

Tout spectateur passionné de l’émission sait que Jackson paie à Otis des conseils sur la façon de gagner Maeve, ce qui a conduit à des aveux ivres de Jackson lors d’une fête. Dans le même temps, Maeve essaie d’éloigner Otis de sa relation avec Ola.

Toutes ces complexités relationnelles sont typiques des comédies romantiques, et les Britanniques le font certainement mieux que quiconque. Même si Sex Education est une production anglo-américaine, elle a les touches créatives que les Britanniques sont connus pour utiliser dans leurs spectacles.

Peut-être que la sensibilité américaine a pris le dessus lorsque le cliffhanger à la fin de la saison deux a surpris les fans par surprise.

Les fans et les analystes pensent qu’Otis et Maeve devraient bientôt être ensemble

. a récemment fait valoir un bon point en déclarant qu’Otis et Maeve devaient devenir un couple sérieux au cours de la prochaine saison, sur la base de leur compréhension mutuelle. Dans la finale de la saison 2, Otis envoie à Maeve un message vocal proclamant ses sentiments, mais le nouvel intérêt amoureux de ce dernier Isaac supprime le message.

Oui, cela a conduit à un cliffhanger typique “est-ce qu’ils / ne vont pas” tant de spectacles en Amérique utilisent encore. Les fans sur Reddit sont livides à ce sujet car ils comptaient sur le spectacle est différent de l’ordinaire.

En tant que spectacle rare qui n’a pas peur d’être brut et honnête à propos de ce que les adolescents traversent, un cliffhanger si typique se demande si cela vaut la peine d’être regardé plus loin.

La troisième saison est en cours et devrait corriger toutes les inquiétudes. Ce qui n’est pas clair, c’est si l’équipe de rédaction va vraiment laisser Otis et Maeve être intimes.

Peut-être que le spectacle a appris des autres que lorsque deux personnages attirés l’un par l’autre dorment l’un avec l’autre, cela ruine souvent la dynamique mise en avant en premier lieu.