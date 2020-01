Les fans sont furieux de la façon dont cette ancienne star a été traitée

«Relâchez (coupez le blanc)» est devenu un cri de ralliement sur les réseaux sociaux et Reddit. Tout d’abord, c’est arrivé à Justice League, et maintenant c’est arrivé avec The Rise of Skywalker. Certains fans soutiennent que le nouveau film a laissé de vieilles stars dans le pétrin.

Cependant, l’existence de la soi-disant «coupe JJ» qui reflète la véritable vision du réalisateur JJ Abrams n’a pas été vérifiée de manière crédible. Nous pourrons éventuellement voir des scènes supprimées ou une sorte d ‘”Édition spéciale” sur la ligne, mais un expert de Star Wars n’achète pas l’idée que Disney a sorti le nouveau film des mains d’Abrams.

J.J. Abrams | Dave J Hogan / .

Qu’est-ce que «The JJ Cut»?

Lorsque The Rise of Skywalker est sorti le mois dernier, son accueil était décidément mitigé. Certaines personnes ont adoré le film, mais d’autres se sont plaints que Rise of Skywalker avait trop essayé de défaire le dernier Jedi qui divisait, et en conséquence, le film ne pouvait pas sortir de son chemin.

Quelqu’un a même créé une carte de titre de blague dans la police de crédit Star Wars que l’épisode IX a été “écrit et réalisé par Reddit”.

Reddit a été à l’origine d’une fuite qui prétend que Disney a poussé à des modifications et à d’autres changements dont Abrams ne voulait pas vraiment. Spoilers à venir.

Alors que le film joue dans les théâtres, Rey entend les voix d’autres Jedi lui parler à l’apogée. Les voix entendues comprenaient Hayden Christensen, Samuel L. Jackson et Ewan McGregor. Cependant, ces acteurs étaient censés faire plus que de simples voix, soutient le plus faible.

“Des acteurs plus âgés ont été inclus comme Hayden, Ewan et Samuel et tous ceux qui n’étaient pas animés. Les fantômes de force n’étaient pas censés être des voix car ils ont filmé ces images sur la caméra. Les acteurs étaient en costumes. Rey était censée être entourée par les fantômes de la force pour servir de sorte de barrière entre elle et les Sith qui les entourent. »

Le bailleur déclare en outre que la coupe originale du film d’Abrams a duré un peu plus de trois heures, mais que nous ne la verrons probablement jamais.

Ceci est né de «Release the Snyder cut»

«Libérer la coupe JJ» a presque certainement été nommé pour refléter «Libérer la coupe Snyder», faisant référence à la version originale de Zack Snyder de Justice League. Snyder avait commencé à travailler sur ce film, ayant déjà réalisé Batman v.Superman et étant la principale force créatrice de DC Extended Universe.

Mais Batman v.Superman est sorti, et le film a été considéré comme une grande déception, de sorte que la direction de Justice League a suscité des inquiétudes. Finalement, Snyder s’est éloigné de la photo, disant qu’il faisait face à la mort tragique de sa fille. Joss Whedon, qui avait réalisé les deux premiers films des Avengers, est entré et a retravaillé et re-tourné le film de manière significative.

Mais même cela a suscité des controverses, avec le tristement célèbre effacement numérique de la moustache d’Henry Cavill qui a rendu les prises de vue trop évidentes. Il a été révélé plus tard que Snyder avait un montage approximatif du film sans séquences de Whedon, bien que cette version n’ait pas eu de partition ou d’effets terminés.

Néanmoins, un mouvement est en marche pour «libérer la coupe Snyder», un sentiment qui a été soutenu par Gal Gadot et Ben Affleck. Dans une coïncidence intéressante, Chris Terrio a contribué aux scénarios de Justice League et Rise of Skywalker.

Pourquoi la «coupe JJ» n’existe probablement pas

Bien qu’il y ait presque certainement une coupe plus longue de The Rise of Skywalker, c’est parce que les premiers assemblages durent presque toujours longtemps. Inverse a parlé à un défenseur de Star Wars, Jason Ward, qui a souvent raison sur ses fuites, et il dit que la fuite de JJ sur Reddit est “bull ****, de haut en bas”.

Inverse souligne que Abrams et d’autres membres du personnel se sont précipités dans la production parce qu’ils avaient un calendrier de tournage plus court que sur Force Awakens.

Des acteurs, dont Kelly Marie Tran, ont fait référence à des scènes tournées mais non incluses. Ainsi, bien que la version diffusée dans les cinémas puisse maintenant être différente de celle prévue, elle n’atteint pas le niveau de Disney qui reprend le film.

Cette scène avec Christensen et les autres acteurs pourrait exister, et si c’est le cas, nous la verrons probablement lorsque le film sortira en vidéo à la maison plus tard cette année. De plus, les films Star Wars sont tristement célèbres pour n’avoir jamais été tout à fait terminés – témoin le bricolage apparemment sans fin de George Lucas avec la trilogie originale. Alors peut-être qu’un jour il y aura une édition spéciale de The Rise of Skywalker – mais ce ne sera pas «la coupe JJ».