Les fans sont horrifiés par une étrange scène de sexe dans ‘The Walking Dead’

Il y a des séries qui sont très chères aux fans durant toutes leurs saisons, et ce, qu’ils aient plus de 10 livraisons (où il se passe beaucoup de choses ou rien ne se passe), comme Grey’s Anatomy ou les différentes variantes de Law and Order. Cependant, il y a d’autres séries qui, au fil du temps, tombent de la grâce des fans, et cela a été le cas avec Les morts-vivants.

Cette série AMC, Il a commencé à perdre des followers à partir de la sixième (peut-être septième) saison, alors qu’il commençait à répéter sa formule, mais pas avant de se débarrasser des personnages clés afin d’en présenter de nouveaux qui n’avaient pas réussi à se connecter avec le public. Et pour finir de le broyer, dans sa dixième saison, les créateurs ont imaginé une scène étrange qui a dérangé ceux qui l’ont vue …

Il s’agit de une scène sexuelle entre le personnage de Negan et celui d’Alpha. Comme nous savons, Negan était la douleur dans le cul de Rick Grimes et le meurtrier de Glenn et Abraham, sans oublier le thème de Lucille, la batte de baseball qu’il utilise pour tuer les gens sans pitié. Et de l’autre côté, Alpha est le chef d’un groupe connu sous le nom de The Whisperers, qui se déguisent en peau de zombie Pour passer inaperçu.

L’une de ses caractéristiques est que ils laissent de côté leur identité pour devenir des survivants, de simples sujets primitifs … et c’est peut-être la raison pour laquelle la scène sexuelle entre Alpha et Negan (un groupe infiltré) a été si critiquée. Aussi. Sans entrer dans les détails, ces deux personnages sont laissés à voir dans la forêt, et c’est là qu’ils ont des relations sexuelles, mais ce qui a rendu cette partie si “horrible”, c’est le fait que Alpha laisse la peau de zombie “sur”. Et postez-le …

Pour faire partie du groupe, Negan a dû passer quelques tests qui ont démontré sa capacité à survivre dans les conditions les plus terribles. Et le dernier, apparemment, se déshabillait devant Alpha. Elle commence également à se déshabiller et à tomber dans un gaspillage de passion sur le sol … avec la peau de zombie. C’est ce détail qui a été si critiqué par le public, car ils considèrent C’était inutile pour la scène et l’histoire.

“Celui qui pensait que la dernière scène entre Alpha et Negan était une bonne idée, devrait être renvoyé“, Quelqu’un a écrit là-bas. “Le truc Negan et Alpha est tellement faux à bien des égards. N’allons pas là-bas #TheWalking Dead », a déclaré quelqu’un d’autre.

Dans la bande dessinée de Robert Kirkman, Negan trahit Alpha et la décapita pour devenir le leader du groupe. Ce qui aggrave la scène sexuelle en supposant qu’Alpha, “tombant amoureux” de Negan et se rend, devient plus vulnérable. Mais nous ne pouvons toujours pas connaître le cours de l’histoire dans la série.

Et ici, nous laissons une partie de la réactions:

Quiconque pensait que le dernier coup d’Alpha et Negan serait une bonne idée devrait être viré #TheWalkingDead

– Maika✨ (@xBetrayer) 24 février 2020

NEGAN AVEZ DU SEXE AVEC ALPHA?! PENDANT QUE SON MASQUE EST ACTIVÉ ..? 🤢🤮 # TWD #TheWalkingDead

– Page Fan TWD (@FTWDFans) 24 février 2020

oui alors … mes yeux ont été agressés. je pense que negan et alpha est la pire chose que j’aie jamais vue. #TheWalkingDead @WalkingDead_AMC

– marissa ʬ⁸⁴ (@confettiquinn) 24 février 2020

Negan & Alpha se trompe à bien des égards. N’y allons pas #TheWalkingDead

– EW (@ deco8or) 24 février 2020

Essayer d’effacer cette scène avec Negan et Alpha #TheWalkingDead pic.twitter.com/gGF250ywTD

– Ashley Jackson (@ AshJL7) 24 février 2020