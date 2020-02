Les fans sont là pour révéler le père de Trina ou pensent qu’il y a plus à l’histoire

Après que sa paternité ait été taquinée pendant des mois dans l’émission, les téléspectateurs de l’Hôpital général ont finalement appris l’identité du père de Trina Robinson (Sydney Mikayla). Les téléspectateurs de la série adorent la révélation, mais certains pensent toujours qu’il pourrait y avoir plus à l’histoire.

Sydney Mikayla | Télévision Walt Disney / Todd Wawrychuk

L’identité du père de Trina a finalement été dévoilée

La semaine dernière, après de nombreuses taquineries, la série a finalement confirmé que Marcus Taggert (Réal Andrews) était le vrai père de Trina Robinson.

Pendant que Trina est assise avec Cam Webber, il entre et lui fait un câlin pendant que Curtis Ashford est en dehors de la cendre. On a longtemps pensé que Trina pouvait être la fille de Curtis.

Une autre grande théorie pensait que Trina pourrait être la fille de Nikolas Cassadine avec la sœur de Taggert, Gia Campbell.

Les fans aiment que Trina soit la fille de Taggert

Les téléspectateurs de l’Hôpital général ont chanté les louanges de la révélation et sont totalement là pour cela.

Un fan a tweeté: «J’adore ça !!! Fan de longue date de GH, j’ai toujours aimé les allers-retours entre Taggert et Sonny. Et maintenant, nous apprenons que Taggert est le père de Trina?!? YAYYYYY !!!!!!!! ”

“Je voulais Trina être l’enfant de Nikolas et Gia mais j’aime vraiment qu’elle soit Taggert’S. C’était une révélation amusante », a déclaré un autre.

Un autre fan a souligné l’importance de cette révélation dans un contexte historique. «Le nombre d’adolescents afro-américains dans l’histoire du savon peut être compté sur 2 mains. Moins évoluent vers des rôles adultes sur les savons. Sans parler de voir un père AA. J’espère que Taggert et Trina seront en 3 dimensions et que votre scénario sera aussi en première ligne que les autres histoires », ont-ils tweeté à Andrews.

Les acteurs semblent être fans de la révélation. Andrews a posté sur les réseaux sociaux: «Passer du temps sur le tournage de la meilleure émission de TV ABC General Hospital avec ma fille Trina jouée par l’incroyable #sidneymikayla Boom. ça ne va pas beaucoup mieux que ça. “

De nombreux téléspectateurs pensent toujours qu’il y a plus à l’histoire

Le père ne révèle toujours pas comment Trina a découvert via des tests ADN qu’elle était liée à une personne inconnue à Port Charles. La tante Stella de Curtis a également découvert qu’elle était liée à quelqu’un qu’elle ne connaissait pas en ville, ce qui signifie qu’ils auraient peut-être pu correspondre. Cela signifie que Trina et Curtis pourraient être liés d’une manière ou d’une autre.

Les fans ont également d’autres théories. «Je me demande si Taggert et son ex-femme sont en fait ses parents biologiques, juste de la façon dont Jordan agissait dans le dernier épisode. Je pense qu’il est possible que Trina soit Jordan et Cyrus et Taggert a accepté de l’élever comme sienne pour sa sécurité. Spéculation totale. J’espère que non », a tweeté une personne.

Un autre téléspectateur a déclaré: «Mes théories sur Trina: Jordan pourrait être sa maman, Taggert sis Gia est sa maman qui est entrée dans le trafic de drogue de Cyrus et est décédée. Taggert a dû prendre soin de Trina ne l’a jamais dit à Trina. Ou Taggert avait une sorte de sentiment qu’il y a 4 ans, Jordan voulait épingler la mort comme un retour sur investissement 4 ne le voulant pas. »

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.