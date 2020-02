Les fans sont obsédés par les nouveaux cheveux de Kylie Jenner: «This is IT»

Kylie Jenner aime essayer de nouveaux looks. Qu’il s’agisse d’une tenue à la mode, de nouveaux cheveux ou d’ongles incroyablement longs, elle laisse toujours ses followers sur le type d’apparence qu’elle pourrait avoir pour cette semaine. Jenner a toujours aimé changer ses cheveux, mais son style le plus récent a des fans amoureux – et c’est un look qu’elle n’a jamais fait auparavant.

Kylie Jenner | Frazer Harrison / .

Les cheveux de Jenner sont devenus une grande partie de son image

Lorsque Jenner est apparue pour la première fois dans Keeping Up With the Kardashians, elle n’avait que neuf ans.

Au fil des ans, elle a vu l’ascension massive de ses sœurs devenir célèbre, et maintenant,

elle est sans doute le membre le plus célèbre de sa famille (elle a récemment dépassé Kim

Kardashian West dans les abonnés Instagram).

Au fur et à mesure que Jenner a grandi, son image a changé de plus en plus. Elle a physiquement modifié l’apparence de son visage à l’aide de charges et de Botox (les fans ont reçu des critiques mitigées), et elle a également constamment changé ses cheveux, ses ongles et son style. La seule chose qui ne reste jamais constante, cependant, ce sont ses cheveux.

Jenner peut travailler n’importe quel style de cheveux.

Elle ne garde jamais le même look pendant longtemps

Jenner a déclaré ouvertement qu’elle aime les perruques et les extensions. Quand elle bascule une nouvelle coiffure, ce n’est presque jamais une altération permanente de ses vrais cheveux. (Jenner montre à peine aux fans ses vrais cheveux sur des photos, mais elle les a déjà laissés dessus.) Le magnat de la beauté a porté toutes les coiffures d’un bob noir, son look de signature, aux cheveux jaune vif – et tout le reste. Elle a même testé les eaux avec des mèches vert citron et violet vif.

Les ongles de Jenner sont une autre chose qu’elle aime changer. Elle a fait des ongles longs et courts, même si elle a été sur un coup de pied long récemment – et cela a amené les fans à poser des questions. Mais toutes les quelques semaines, elle obtient un tout nouveau design d’ongle, qu’elle présente souvent aux fans sur Instagram.

Jenner a récemment montré ses longs cheveux brun clair

Jenner aime publier des selfies miroir, et elle l’a récemment fait pour présenter un look avec lequel elle n’est jamais allée auparavant: les cheveux longs et brun clair. Elle a surpris les fans avec un style similaire à celui que Khloé Kardashian a également récemment débattu d’essayer. “Nouvelle ambiance”, Jenner a légendé la photo, avec un coeur noir et marron.

“C’est de l’informatique”, a commenté le modèle Rose Bertram. “Ces cheveux sont si bons”, a écrit James Charles. «Yesssssss! Elle se rapproche de la blonde… Cela a l’air tellement bombe », a ajouté Olivia Pierson. De nombreux fans ont adoré le look en plus des célébrités.

Elle semble être capable de balancer littéralement n’importe quelle coiffure

Peu importe le genre de cheveux que Jenner recherche, elle peut basculer

n’importe quoi. Elle est passée du long au court avec facilité, et son funky,

les couleurs vives fonctionnent d’une manière ou d’une autre avec n’importe quelle tenue et maquillage qu’elle porte. Et

Jenner aime surprendre les fans en changeant les choses de façon inattendue.

Ses sœurs changent aussi fréquemment de cheveux; Kim

Kardashian West aime porter un bob court entre ses longs jours de cheveux. Et

Khloé Kardashian a fait une énorme transition

de brune à blonde il y a quelque temps. Mais personne ne peut porter ces brillants,

les cheveux fous colorent comme Jenner peut.