Les fans sont obsédés par les yeux gris de Kylie Jenner

Kylie Jenner aime changer son look. La fondatrice de Kylie Cosmetics s’amuse toujours avec sa coiffure, et elle répète à peine (voire jamais) une tenue sur Instagram. Mais Jenner a récemment republié des photos de retour d’une époque où elle avait les yeux gris ardoise – et les fans pensaient qu’elle avait l’air incroyable.

Kylie Jenner | Frazer Harrison / .

Kylie Jenner aime changer de look

Jenner aime publier des photos sur Instagram et surprend souvent les fans avec un look complètement différent. Certains jours, elle sera courte, les cheveux foncés, et d’autres jours, elle apparaîtra avec une sorte de longue perruque néon. Elle est fan de perruques depuis un certain temps et parvient à faire en sorte que n’importe quel style ou couleur soit superbe.

Les fans ont eu des réactions mitigées à propos de certains de ses looks. Ils semblent aimer son bob noir emblématique, et ses cheveux jaune fluo ont également été bien reçus. Mais sa queue de cheval super longue qu’elle portait lors d’une escapade d’un week-end n’était pas aussi appréciée par ses fans. Félicitations à elle pour avoir toujours essayé quelque chose de nouveau, cependant.

Elle fait constamment quelque chose de nouveau à ses ongles

Jenner a également adoré montrer aux fans ses ongles. Avant

mise en quarantaine, Jenner faisait ses ongles toutes les deux semaines. Quelques fans

paniqué sur combien de temps ils étaient, et ils se sont demandé comment elle pouvait

éventuellement faire quoi que ce soit avec eux (comme changer les couches Stormi). Elle est

avait des ongles douteux, et un fan a comparé ses ongles pastels à

«Marqueurs.»

Mais Jenner a également reçu beaucoup de positivité à propos de certains de ses designs d’ongles – cela dépend totalement du look qu’elle a choisi pour cette manucure. Maintenant qu’elle passe ses journées à l’intérieur, elle a en fait abandonné les acryliques et laisse ses vrais ongles devenir un peu plus sains.

Jenner portait une fois des contacts gris ardoise – et les fans ont adoré

Un compte Instagram a récemment publié des photos de Jenner aux yeux gris ardoise, et Jenner a effectivement republié les images de son histoire Instagram. Les contacts colorés contrastaient bien avec son maquillage et sa tenue, et c’était un look que les fans ne l’avaient pas vue porter très souvent.

Kylie Jenner a republié une photo de ses yeux gris. | Kylie Jenner / burguesinhadluxo via Instagram

Les réponses sur le message d’origine ont été positives – la plupart des gens ont adoré l’apparence de Jenner. “Littéralement la perfection”, a écrit un utilisateur. “Elle a l’air jolie avec des yeux gris”, a commenté quelqu’un d’autre. “C’est magnifique”, a ajouté une autre personne.

Jenner fait un «voyage vers la santé des cheveux» depuis qu’elle est à la maison

Jenner prend la quarantaine aussi au sérieux que nous autres. Elle a à peine quitté son domicile que d’aller passer un peu de temps chez Kris Jenner à Palm Springs – et elle n’a probablement pas quitté la maison pendant qu’elle était là, non plus. De plus, Jenner s’est récemment prise en charge pour prendre soin d’elle-même. Le magnat de la beauté a retiré toutes ses perruques et extensions; elle arborait ses cheveux naturels, et enlever ses ongles en acrylique a probablement aussi semblé être un poids levé. On ne sait pas si Jenner continue de recevoir des traitements au Botox en quarantaine, mais nous ne serions pas surpris si elle faisait une pause également.