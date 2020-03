Les fans sont ravis de la nouvelle collaboration de PartyNextDoor

Les fans de Rihanna se pincent d’incrédulité car il est rapporté que la voix de la star de Bajan sera entendue sur un disque dans quelques heures. Qui? Quelle? Où? Quand? Demandez aux membres purs et durs de la Marine et ils diront que cela fait des années-lumière depuis que nos oreilles ont même senti une bouffée de nouvelle musique.

Depuis 2017, «Lemon» et «Wild Thoughts» n’a pas sa voix

une piste, mais il semble que quelqu’un a finalement réussi à lui faire frapper le

studio – pour une fonctionnalité.

Rihanna | Paras Griffin / . pour BET; PartyNextDoor | Fête – Tabatha Fireman / .

PartyNextDoor offre aux fans son nouveau projet

Personne ne sait comment il l’a fait, mais l’artiste canadien PartyNextDoor a fait apparaître Rihanna sur l’une des chansons de son nouvel album, Partymobile. Un talent à part entière, il a partagé des singles du projet au cours des dernières semaines.

Sa sortie officielle est prévue pour le 27 mars à minuit, et

pendant la majeure partie de la journée, il a incité les fans sur les réseaux sociaux avec ce qui allait arriver.

PartyNextDoor le transforme en une célébration en ligne, organisant une fête sur Twitch

et partager la liste des pistes.

Jetez un coup d’œil au numéro 10 de la liste, car selon Hits Daily Double, «Believe It» n’est autre que Rihanna. La spéculation a commencé l’année dernière après que les fans ont publié un clip de PartyNextDoor en écoutant la chanson sur Snapchat. Vérifiez le ici.

Ce clip de l’artiste OVO a depuis refait surface. Auparavant, les deux chanteurs ont collaboré sur «Work», la chanson à succès de RiRi écrite par PartyNextDoor.

Rihanna se fait pousser et taquine sur de nouvelles musiques

Ce qui est drôle, c’est que Drake était à la traîne de Rihanna cette semaine à propos de la sortie d’un nouvel album. Les deux traînaient en ligne lors d’une soirée de mise en quarantaine sur Instagram Live, DJ Spade lui a fait un commentaire sur la suppression de «R12».

PartyNextDoor est sur le label de Drake, OVO Sound. Voir la connexion? Cela fait suite à Rihanna elle-même à la traîne des fans depuis quelques mois sur l’existence d’un neuvième album studio, surnommé «R9».

Récemment, elle a assuré que tout le monde était en route et a partagé qu’elle et Pharrell Williams sont occupés au studio à travailler ensemble sur de nouvelles musiques, a rapporté Entertainment Tonight.

Les fans ont hâte d’entendre les deux artistes

Cela fait un certain temps que PartyNextDoor a frappé les auditeurs avec de la musique fraîche, avec PartyNextDoor 3 de 2016 étant le dernier album. Cela signifie que les fans de lui et Rihanna recevront une double dose de bonnes choses une fois que l’horloge sonne à minuit.

En ligne, l’excitation monte. En plus de tous les «OMG» et «Yesss!» commentaires et ceux qui encouragent PND à divulguer l’album tôt, il y a un hashtag “RihannaIsComing” remplissant son flux Twitter.

Ce n’est pas tout. Dès que PartyNextDoor a annoncé sa soirée d’écoute Twitch, les gens ont collectivement commencé à planifier leur apparition. Avec la plupart d’entre nous en lock-out, cela pourrait être tout à fait l’événement.

Bien qu’aucune fonctionnalité n’ait été montrée dans la liste des pistes du post, d’autres artistes devraient apparaître sur Partymobile, notamment Drake et Bad Bunny. Les fans peuvent probablement s’attendre à plus de surprises.

Pour écouter l’album de PartyNextDoor et la collaboration de Rihanna, rendez-vous à la soirée Twitch ou sur toute autre plateforme de streaming musical à minuit.