Les fans sont sûrs qu’Hailey Bieber est enceinte après avoir entendu la nouvelle chanson de Justin Bieber

Justin et Hailey Bieber vivent sur le nuage neuf depuis leurs noces en septembre de l’année dernière. Bien que l’ex de Justin, Selena Gomez, ait fait beaucoup de bruit avec la nouvelle musique qu’elle a publiée sur lui, Hailey et lui semblent toujours aussi amoureux.

Maintenant que les choses s’installent dans la vie personnelle de Justin, le chanteur a commencé à sortir lui-même de la nouvelle musique. Mais l’une de ses chansons, en particulier, a amené les fans à se demander s’il y avait une signification secrète derrière elle.

Justin Bieber et Hailey Bieber | Steve Granitz / WireImage

La relation de Justin Bieber et Hailey Bieber

Justin et Hailey n’avaient pas de chemin facile vers le mariage. Ils ont commencé à sortir ensemble quand Hailey avait 19 ans mais ont rompu peu de temps après.

«Il fut un temps où nos vies semblaient aller dans des directions très différentes», a-t-elle récemment déclaré à Elle. “Je pense en fait – maintenant que je repense à ce que je suis marié – que c’était une bonne chose pour nous deux, très en bonne santé.”

Ils ne se sont reconnectés que quelques années plus tard.

“Nous avons fini par assister à cette conférence de l’église ensemble à Miami, et c’était la première fois que nous nous voyions depuis longtemps”, a-t-elle poursuivi. «Je me souviens que nous traînions et je me disais:« Écoutez, je suis vraiment, vraiment heureux que nous soyons à nouveau amis. Je veux que nous soyons toujours cool et que nous soyons amis. “Il a dit:” Ouais, voici le problème: nous ne serons pas amis. “Et je me suis dit:” Oh. Est-ce vrai?'”

Les deux se sont finalement mariés en 2018 mais n’ont pas eu de grande cérémonie de mariage jusqu’à l’année dernière en raison d’un certain nombre de choses qui ont été prioritaires.

“Lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois, nous étions en train de comprendre notre vie ensemble”, a-t-elle déclaré. “J’avais envie de mettre un mariage au milieu de tout ça serait vraiment mouvementé et stressant.”

En plus d’essayer de naviguer en étant jeunes mariés, Justin essayait également de retrouver la santé.

“Il était vraiment malade”, a déclaré Hailey au point de vente. «Il est atteint de la maladie de Lyme et il avait affaire à un tas de trucs médicaux. Nous n’avions pas de diagnostic. Et c’était difficile parce que tout le monde de l’extérieur était super méchant et critique, disant qu’il avait l’air de prendre de la drogue, disant à quel point il avait l’air malsain, alors qu’en vérité, il n’était pas en bonne santé et nous ne savions pas pourquoi. “

«Cela faisait des mois que j’étais une nouvelle femme essayant de l’aider à comprendre ce qui n’allait pas et ce qui se passait. Maintenant, il est en parfaite santé. “

Hailey Bieber est-elle enceinte?

Maintenant que Bieber a sa santé sous contrôle et que les deux ont compris comment vivre en couple marié, les fans se demandent s’ils envisagent d’agrandir leur famille. Ces rumeurs se sont intensifiées depuis la sortie de la chanson de Justin “All Around Me” car juste avant la disparition de la chanson, un bébé peut être entendu roucouler.

«À la fin de All Around Me- Justin Bieber, vous pouvez entendre une voix de bébé rire !!! EST-CE QUE HAILEY ENCEINTE !? ” a demandé une personne sur Twitter.

“Alors, quand Hailey Bieber sortira enceinte?” un fan a tweeté. “Nous savons que ça arrive.”

Et d’autres pensaient que “All of Me” n’était peut-être même pas la première chanson dans laquelle Justin avait fait allusion à une grossesse.

“Mec oui et dans” Yummy “à la fin, il y a la photo de bébé de lui et rien que de la nourriture que les gens ont dit signifie les envies d’une femme enceinte”, a déclaré une autre personne.