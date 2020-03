Les fans tentent de deviner la véritable identité de Donna Sweett

Riverdale a peut-être trompé certains de ses fans avec le complot de la mort de Jughead, mais pas tout le monde. Nous le savions, beaucoup d’entre vous le savaient, et maintenant que cela a confirmé qu’il était toujours debout et respirait, à la phase suivante.

Bughead est de retour en action avec le gang pour exécuter la prochaine partie du plan contre les Stonies. Même les parents de Riverdale sont dans le coup!

Sur la base de la fin de l’épisode du 4 mars, leurs vues sont tournées vers Donna Sweett. L’intervention d’Hermosa a conduit à une découverte qui donnera le dessus à Jughead et à ses amis, et cela a quelque chose à voir avec les antécédents de Donna.

Ils ont découvert sa véritable identité, mais le public n’apprendra pas avant le prochain épisode. En attendant, les fans ont des suppositions sur qui elle pourrait vraiment être et pourquoi elle déteste tellement Jughead.

Sarah Desjardins de «Riverdale» | Paul Archuleta / .

Donna Sweett est-elle vraiment liée à DuPont?

En tant que l’une des personnes les plus sournoises et les plus rusées de Stonewall Prep dans le groupe élitiste, Donna a échappé à trop de méfaits, même lorsque ses mains étaient clairement sales.

Quelqu’un au sommet doit l’aider, et dans cette vidéo où elle répétait son mensonge à propos d’une liaison avec Chipping, elle était entraînée. Pour certains, DuPont est en cours d’exécution sur ce point.

Son travail pourrait-il être de torturer des étrangers ou y a-t-il un

connexion à Jughead via DuPont et son grand-père (Forsythe Pendleton Jones

I) qui lui donne envie de le détruire? Certains fans pensent qu’elle est définitivement proche de

DuPont et ils travaillent ensemble sous un alias.

Donna est la fille de Penny Peabody

Une autre supposition est que Donna se venge de la part de

sa mère, et donc son vrai nom de famille est Peabody. Tu te souviens de Penny? Nous ne

savoir si elle a des enfants, mais Penny avait une histoire de terre brûlée avec

Jughead et sa famille.

Gladys «s’est occupée» du problème de Penny, mais si Donna est en quelque sorte liée à cette femme (qui manque maintenant d’un œil), elle a définitivement une hache à broyer avec Jughead et le reste de sa famille.

Bien que Donna ait raconté une histoire sur sa mère ne croyant pas son histoire à propos d’un oncle qui lui a fait une passe, cela ne signifie pas qu’elle ne lui est pas fidèle. Penny Peabody est une bonne supposition.

Elle est la sœur de quelqu’un dans un gang rival

Les gens aiment garder rancune à Riverdale, et sachant que, un autre groupe de fans pense que Donna est liée à quelqu’un dans un gang, et ce n’est pas les Southside Serpents.

Au cours des saisons passées, Jughead et son équipe ont vaincu les Ghoulies et les membres du Gargoyle Gang. Ces groupes comprennent des rivaux prêts à tuer comme Kurtz et Malachai.

Kurtz est mort et le sort de Malachai est inconnu, mais cela ne signifie pas que Donna Sweett – ou quel que soit son vrai nom – n’est pas liée à un autre personnage de gang.

Jughead a clairement reconnu le nom sur la paperasse et le but du prochain épisode est de torturer mentalement les Stonies dans «The Locked Room».

Non seulement Donna sera exposée, mais le public verra

Jughead trie les détails et met une partie de l’intrigue au lit.

J’espère.