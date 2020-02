Les fans traînent Leslie Jones après qu’elle a prétendu ne pas voter sur la plupart des catégories pour le manque de candidats noirs

Leslie Jones est sous le feu de ses followers après avoir tweeté sur les Oscars 2020. Les Academy Awards ont un sérieux problème de diversité cette année et les gens les ont appelés pour cela. Une voix forte contre l’organisation est l’ancienne star de Saturday Night Live qui leur a reproché le manque de candidats noirs. Un tweet qui était probablement censé être drôle a eu la réaction inverse et maintenant Jones se fait traîner.

“Welp, je viens de finir de voter pour les Oscars”, a tweeté le comédien. “Ça n’a pas pris longtemps car il n’y a pas de Noirs dessus. J’ai donc voté pour Cynthia Erivo et je me suis abstenu pour le reste du vote. »

Jones a terminé son tweet avec le hashtag, “plus de noirs s’il vous plaît.”

Erivo a marqué deux hochements de tête aux Oscars cette année pour avoir participé au film «Harriet». L’actrice anglaise est nominée dans la catégorie Meilleure actrice et a décroché un autre hochement de tête pour la meilleure chanson originale. Dans la catégorie des meilleurs acteurs de la soirée, Erivo affrontera Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron et Renée Zellweger – toutes des femmes de race blanche.

Leslie Jones se fait appeler

Après le tweet de Jones, les réponses ont commencé à affluer et un message récurrent était d’un signe de tête que le comédien semblait ignorer. L’animateur de Supermarket Sweep n’a pas mentionné que le court métrage Hair Love de Matthew Cherry était en nomination. Le court métrage sur un père noir qui peine à coiffer les cheveux de sa jeune fille.

“Allons [Leslie], comment savez-vous pas sur Matthew A. Cherry et Hair Love? Demandez à votre peuple », a écrit Darryl Wharton-Rigby.

Jones a répondu en disant: «Je l’ai fait bébé. Tout noir ne savait pas que je devais dire ça lol. “

Je l’ai fait bébé Tout noir ne savait pas que j’avais besoin de dire que lol

– Leslie Jones (@Lesdoggg) 8 février 2020

Un autre tweeter a appelé Jones et a dit: «Oh bien! Votre tweet a dit que vous avez arrêté de voter après Cynthia. Ouf!”

Jones a ensuite rectifié et ajouté un deuxième tweet reconnaissant qu’elle avait voté pour le court métrage.

«Ok, bon sang. Oui, j’ai aussi voté pour Matthew A Cherry, je ne pensais pas avoir besoin de le dire. Le message était évident. Pas de froid. Son film était avant Angry Birds », a écrit Jones dans le deuxième tweet.

L’actrice comique n’en avait pas fini avec Wharton-Rigby, elle l’a tweeté et l’a réprimandé pour ne pas lui avoir dit en privé.

“Merci mais vous pourriez m’avoir DM alors je n’ai pas eu de bloc et maudire les gens qui sont venus vers moi mais euh, merci frère”, a écrit Jones.

Wharton-Rigby a ensuite ajouté: «Sis, j’aurais aimé vous DM, mais vous ne me suivez pas. Un autre nominé noir est le réalisateur des Misérables Ladj Ly pour le meilleur long métrage international. Tu es vraiment un trésor. “

Ma sœur, j’aurais adoré te DM mais tu ne me suis pas. 🙂 Un autre nominé noir est le réalisateur de “Les Misérables” Ladj Ly pour le meilleur long métrage international. Tu es vraiment un trésor.

– Darryl Wharton-Rigby (@whartonrigby) 9 février 2020

Plus de fans font exploser Leslie Jones

Les fans n’ont pas arrêté de traîner Jones pour son premier tweet et ont fait plusieurs bons points contre elle. L’une, en particulier, concernait la reconnaissance d’autres races comme diversité, pas seulement les Afro-Américains.

“Je t’aime mais j’aimerais que tu puisses voir toute la diversité comme bonne”, a déclaré un fan. «Parasite est une affaire énorme avec une distribution entièrement asiatique, rappelez-vous que les Asiatiques et les Latinos sont moins représentés dans les médias que les Noirs même. 3% pour les Latinos et plus de la moitié sont des rôles non parlants. »

“Avez-vous au moins regardé tous les films nominés avant de voter?”, S’est interrogé un autre fan.

“Je t’aime, mais comment est-ce que ce n’est pas aussi raciste que si un acteur blanc disait qu’il n’avait voté pour aucun acteur non blanc?”, S’est interrogé un autre utilisateur de Twitter.

“Votre réticence à voter pour quelqu’un qui n’est pas noir est objectivement raciste”, a lu un autre tweet.

«Et si nous nous concentrions sur le talent, pas sur la race. Des performances primées, pas la couleur de la peau », a répondu un autre adepte.

Les Oscars seront diffusés le dimanche 9 février à 20 h. HE et 17 h PT sur ABC.