Les fans voulaient vraiment que Jennifer Lopez fasse ressortir cet artiste pendant le Super Bowl

Les fans sont encore sous le choc de la performance épique de Jennifer Lopez et Shakira au Super Bowl de cette année. Malgré les éloges de l’ensemble, de nombreux fans espéraient vraiment qu’un collaborateur fréquent de J. Lo’s serait sorti pendant la performance.

Jennifer Lopez se produit au Super Bowl 2020 | Tom Pennington / .

Les collaborations de Jennifer Lopez et Ja Rule, y compris le facteur Ashanti

Lorsque l’on pense aux artistes qui ont souvent travaillé avec Lopez et collaboré avec Lopez, le rappeur Ja Rule devrait automatiquement figurer en tête de liste.

Le duo a travaillé sur deux collaborations de remix consécutives. L’une était “Je suis réel” et l’autre était “Ain’t It Funny”. Les deux chansons étaient des succès phares et avaient des clips musicaux mémorables.

La controverse a également tourmenté les collaborations entre les deux, car il a été dit pendant des années qu’Ashanti a chanté beaucoup de voix de Lopez sur les chansons. Ja Rule avait nié les rumeurs, mais a admis en 2019 qu’il n’était pas «sûr à 100%» si certaines des voix d’Ashanti n’étaient pas laissées sur «I’m Real». Il a dit à Andy Cohen sur Watch What Happens Live, «Quand ils mélangé le dossier, Irv [Gotti] laissé une partie de la voix en dessous. … Elle a des voix en dessous, je crois. Et c’est la rumeur. Je ne sais même pas si c’est vraiment vrai! ”

Ashanti en a également parlé dans une interview en 2014, disant: «J’ai fait une démonstration du dossier pour elle. … Et ils ont gardé mon crochet et, vous savez, ils ont gardé certains arrière-plans et publicités et des trucs comme ça. Et c’était drôle, c’était doux-amer parce que j’étais vraiment excité parce que c’était J.Lo. Mais j’étais tellement en colère contre Irv. Je me disais: “Tu sais que je voulais ce disque!”… J’étais tellement en colère, mais j’étais heureux en même temps parce que c’était J.Lo. “

Les fans voulaient que le rappeur sorte pendant sa performance

Lopez a interprété une petite partie de “Ain’t It Funny” lors de son set du Super Bowl avec Shakira. Sur les réseaux sociaux, il semblait que de nombreux fans étaient impatients que le rappeur la rejoigne sur scène pour interpréter la chanson à succès.

“J’ai été trompé en pensant que la règle ja allait faire une apparition dans l’émission de mi-temps de Jennifer Lopez”, a déclaré une personne.

Un autre a ajouté: «AUCUNE RÈGLE MR 305 OU JA NE REND CETTE ERREUR.» Un fan a tweeté Lopez et a dit: «Qu’est-il arrivé à JaRule !! Nous attendions tous ?? Selon les mots de mes enfants, «ce n’est pas cool!»

Ja Rule a montré son soutien à J. Lo pendant la représentation

Si quelqu’un pensait que Ja Rule était peut-être salé qu’il n’était pas sur scène avec l’artiste multi-césure, il a envoyé un tweet qui aurait dû arrêter toutes les rumeurs. Il a tweeté: «Ma sœur @JLo KILLING HALFTIME !!! Dope…”

Même après cela, les fans l’ont encore tweeté, disant qu’ils voulaient qu’il monte sur scène avec elle. “Je ne vais pas mentir, tu aurais dû être là”, a déclaré une personne.

Un autre fan a tweeté: «Cela aurait été génial de vous voir faire même une apparition de 10 secondes.»