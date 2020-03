Les «fantômes» de l’artiste David Romero sont parmi les esprits paranormaux les plus troublants que nous ayons jamais vus

Nous avons profilé David RomeroLe travail de quelques fois ici sur Bloody Disgusting, mettant en lumière son terrifiant Jurassic Park, Thirteen Ghosts et vendredi le 13e oeuvre.

Romero est de retour avec une nouvelle série de «Des fantômes»Qu’il a récemment tweeté, trois entités paranormales qui ont été inspirées par Ghostbusters – mais portées à un nouveau niveau de terreur.

“J’ai été très inspiré par Ghostbusters pour celui-ci”, a tweeté Romero en réponse à un commentaire sur Twitter. “Au moins, comment je me souvenais que les fantômes étaient comme effrayants et amusants.”

Les fantômes de Romero sont des monstruosités charnelles qui sont carrément Lovecraftian dans la conception, mais vous pouvez certainement voir que l’inspiration Ghostbusters saigne à travers. En particulier avec “Ghost 3”, qui ressemble à une nouvelle version tordue de Slimer. “Ghost 1” et “Ghost 2” rappellent plus The Thing que Ghostbusters, cependant, ressemblant à des cauchemars d’horreur d’un autre monde.

Si vous les creusez, assurez-vous de suivre @CinemamindDavid sur Twitter.

Fantôme 1 pic.twitter.com/5RT087iWg6

– David Romero (@CinemamindDavid) 10 mars 2020

Fantôme 2 pic.twitter.com/AHsBRYHCmG

– David Romero (@CinemamindDavid) 10 mars 2020

Fantôme 3 pic.twitter.com/l1hcrxgutE

– David Romero (@CinemamindDavid) 10 mars 2020