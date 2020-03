Les fantômes du passé hantent un campus universitaire en Amazonie et le “ maître ” de la directrice Mariama Diallo

Décrit comme un «thriller obsédant» Mariama Diallo a écrit et réalise le long métrage Maître, Date limite des rapports cette semaine. La production, note le site, a commencé cette semaine.

Regina Hall (Girls Trip, Shaft) jouera dans le film aux côtés de Zoe Renee («Black Lightning», Nancy Drew et l’escalier caché) et Gris ambre (“Évasion à Dannemora”).

Le film d’Amazon Studios «suit trois femmes noires qui s’efforcent de trouver leur place au célèbre Ancaster College, une université d’élite de la Nouvelle-Angleterre. L’école a été construite sur le site d’une colline de potence de l’époque de Salem et les séquelles fantomatiques de la persécution de l’ère puritaine hantent le campus de manière de plus en plus surnaturelle. »

“L’intrigue examine comment chacune de ces femmes survivra – ou ne survivra pas – dans cet espace de privilège.”

«À partir du moment où nous avons lu Maître et rencontré Mariama, nous savions que nous devions faire partie de la réalisation de cette histoire effrayante – et nous ne pouvions pas être plus enthousiasmés par notre incroyable distribution et producteur exécutif Regina Hall, ainsi que, Zoe Renee et Amber Gray », a déclaré Julie Rapaport, codirectrice des films chez Amazon Studios.