Les «femmes au foyer» réagissent après le diagnostic de coronavirus d’Andy Cohen

Andy Cohen a annoncé sur Instagram qu’il avait été diagnostiqué avec le coronavirus. La personnalité de Bravo a par la suite dû annuler son projet d’accueillir Watch What Happens Live depuis son salon, qui venait d’être annoncé. Après que l’animateur de l’émission de fin de soirée ait fait la publication, une vague de soutien est venue en masse avec de nombreuses franchises de The Real Housewives.

Andy Cohen | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Qu’a dit Andy Cohen?

Cohen est allé sur Instagram pour partager un selfie confirmant la nouvelle que son test de coronavirus était revenu positif.

“Après quelques jours d’auto-quarantaine, et ne me sentant pas bien, j’ai été testé positif pour le coronavirus”, a déclaré Cohen sur Instagram. «Autant que je me sentais comme si je pouvais passer à travers tout ce que je ressentais pour faire #WWHL depuis chez moi, nous y mettons une épingle pour le moment afin que je puisse me concentrer sur mon amélioration.»

“Je veux remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour nous tous et exhorter tout le monde à rester à la maison et à prendre soin d’eux”, a-t-il conclu.

Les «femmes au foyer» réagissent

Cohen est le producteur de toutes les franchises Housewives et est proche des femmes qui jouent dans l’émission. Cynthia Bailey de The Real Housewives of Atlanta était celle qui a dédié un post entier sur son compte Instagram.

«Je viens de rentrer de Costco avec Mike et j’ai arrêté le programme pendant quelques heures», a-t-elle écrit. Je pensais juste à la façon dont nous devions tourner la réunion hier jusqu’à ce qu’elle soit annulée à cause de la couronne. S’il vous plaît, continuez à faire votre part pour rester en bonne santé et protéger la santé des autres en restant autant que possible à la maison. Envoyer beaucoup d’amour et beaucoup de prières à Andy. Veuillez vous reposer et vous sentir mieux. Je vous prie d’avoir une récupération rapide.

L’ancienne star de RHOBH, Yolanda Hadid, a écrit sous les commentaires: “Envoi de beaucoup d’amour et de guérison éclairer votre chemin.”

Du comté d’Orange, Shannon Beador a déclaré qu’elle «envoyait de l’énergie et de la lumière pour la guérison», tandis que Tamra Judge a déclaré: «Améliorez Andy, nous vous aimons.

“Désolé d’entendre ça. Prier pour vous », a commenté Porsha Williams de la franchise d’Atlanta.

«Récupération rapide, je sais que tout ira bien. Aimez, aimez, aimez-vous », a déclaré Teresa Giudice de RHONJ.

“Rétablissez-vous bientôt”, a ajouté Kandi Burruss de RHOA.

“Je vous souhaite bientôt mieux et je vous envoie de l’amour”, a écrit Dorit Kemsley de RHOBH.

«Priez pour vous, de tout Dallas. Je t’aime toujours, Andy », a déclaré Kameron Westcott de RHOD.

“Vous envoyer l’amour”, a commenté Kyle Richards de RHOBH.

«Andy, désolé. Obtenez bien bientôt pour ce bébé. Vous avez compris “, a déclaré Melissa Gorga de RHONJ, tandis que Dolores Catania de la même franchise a ajouté,” priant pour vous “.

La «WWHL» est supprimée

Plus tôt dans la journée, Cohen l’était. de bonne humeur révélant qu’il filmerait son spectacle de fin de soirée depuis son domicile.

«Notre émission est sans doute l’émission la plus lo-tech en fin de soirée sous sa forme actuelle. Donc, l’idée de l’abaisser encore plus de quelques crans est juste ironique et hilarante », a déclaré Cohen à Variety.

“Je veux dire, nous sommes l’émission que je n’arrive toujours pas à croire que le signal en direct d’un très petit club-house de Soho”, a-t-il ajouté. «Nous allons donc maintenant être de mon propre club-house dans le West Village. Mon spectacle a toujours été quelque chose comme un petit klatch de café, un spectacle de type fête. Et cela semblait être une extension très naturelle non seulement du spectacle, mais bien sûr de l’époque où nous sommes en ce moment. “

Nene Leakes, Jerry O’Connell et Ramona Singer devaient apparaître par appel vidéo lors de la première épisode.