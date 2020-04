Les femmes dans le football élèvent la voix

Mexico,- Après qu’il est apparu que les autorités de la fédération mexicaine de football allaient disparaître l’Ascenso MX, pour former une ligue de développement, les réactions ont été immédiates dans la famille du football, de la part de ceux qui jugent que l’essence de la compétition est tirée de la le sport, même ceux qui critiquent la disparition des sources d’emploi.

Et est-ce que la décision d’éliminer la division immédiate dans la catégorie la plus élevée ne nuira pas seulement au terrain de sport, où le footballeur arrache l’aspiration légitime à participer à une division supérieure, la décision nuit également au noyau familial, aux foyers des Les joueurs verront leur économie décliner et le taux de chômage dans le pays augmentera automatiquement.

Pour cette raison, le bastion familial, l’axe principal où tourne l’harmonie et le bien-être d’une famille, les femmes des footballeurs, celles qui accompagnent en triomphe, qui souffrent dans la défaite, qui endurent les mauvais moments et sont en charge de à domicile, ils ont fait entendre leur voix, la femme, le partenaire, l’ami ou la copine, ils se joignent et à travers une vidéo ils demandent à la Fédération mexicaine de football sur les réseaux sociaux, de ne pas jouer sale.

On sait que dans une semaine environ, le projet de ligue de développement sera annoncé, qui débutera le prochain tournoi et que la principale limite pour les footballeurs est la limite d’âge, car les plus de 23 ans ne pourront pas participer, par ce que 70% de ceux qui sont actuellement actifs à Ascenso MX seront à la dérive et au chômage.

