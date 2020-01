Les femmes de «The Bachelor» ont presque lancé une mutinerie sur Peter Weber au cours de la semaine 4; Voici pourquoi

Un autre jour, une autre matinée dramatique après le baccalauréat. Peter Weber n’était peut-être pas le choix évident pour être le prochain célibataire, cependant, sa saison est élevée dans le département de théâtre. Alors peut-être que c’était un bon choix de la part d’ABC après tout. Quoi qu’il en soit, cette semaine, le drame d’Alayah a débordé, alors que le candidat lancé était de retour. Si elle pensait qu’elle n’avait pas d’ennemis dans la maison auparavant, cette semaine a montré que seules quelques personnes étaient de son côté. Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est que les femmes de la maison l’ont également emporté sur Weber.

Deandra, Kiarra et Sydney sur le terrain de football lors de la saison 24 de The Bachelor, épisode 4 | ABC / Jason A LaVeris

Le retour d’Alayah a laissé tant de femmes folles

Pour récapituler rapidement, la semaine dernière, Sydney a appelé Alayah pour ne pas être assez réel et avoir organisé un spectacle pour la caméra. Après que Victoria P. ait également dit à Weber qu’Alayah voulait qu’elle mente au sujet de se connaître à l’avance, les choses semblaient mal pour Alayah. Elle a été renvoyée chez elle sans rose mais a décidé de revenir cette semaine pour effacer son nom.

Cependant, ce faisant, elle a mis en colère les femmes de la maison, en particulier Victoria F.Alayah étant absente dans le monde réel, elle a entendu parler du drame Chase Rice avec Victoria F. et a raconté à toute la maison, créant plus de drame à son goût. . “Vous n’êtes pas une victime, vous êtes un agitateur”, a déclaré Victoria F. à Alayah lors d’une discussion tendue et privée.

Et même si Victoria P. peut ou non avoir dit toute la vérité sur elle et le passé d’Alayah, les choses se sont également réchauffées entre elle et Weber. «Si vous appréciez mon opinion… Ça faisait mal de parler contre une autre femme. Elle vous manipule de la même manière qu’elle m’a manipulé », a déclaré Victoria P. à Weber.

Quelques femmes dans la maison ont également exprimé leur frustration directement à Peter

Ces problèmes avec Alayah et Weber étaient plus personnels pour les deux Victorias. Cependant, les autres femmes de la maison se sont également senties blessées par le fait qu’il donne à Alayah le rendez-vous avec le groupe, même si – encore une fois – elle a été expulsée. “Je ne peux pas le regarder quand il récompense son mauvais comportement avec sa rose”, a déclaré Sydney à Natasha et Victoria P.

Deandra a exprimé sa frustration à Weber devant le groupe, et ce fut un changement majeur pour The Bachelor. “Je suis désolé Peter, mais je ne me suis jamais senti aussi sous-estimé par quelqu’un”, a déclaré Deandra. “Et pour nous … qui avons éclaté sur le terrain de football et qui ont littéralement les ecchymoses physiques à montrer, puis pour vous de venir au cocktail et de nous ignorer, la moitié d’entre nous, qui n’a pas eu le temps, puis marcher main dans la main avec Alayah, c’était comme la plus grosse gifle au visage. Je ne pouvais même pas te regarder. ”

Cela ne s’est pas arrêté là. Natasha a également fait part de ses véritables sentiments à propos de tout cela. “Pour vous de le lui donner de toutes les personnes, ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal”, a-t-elle dit. Weber s’est excusé, mais la tension dans la pièce ne semble pas avoir disparu. Et cela ne semblait pas soulager les femmes de leur aggravation.

Les femmes ont l’impression qu’Alayah fait tout cela exprès

Depuis que le baccalauréat nous a donné la carte «À suivre…» jusqu’à la semaine prochaine, les choses dans cette pièce sont restées très tendues et rien n’a vraiment été résolu. Cependant, Weber n’était pas le seul à obtenir de la chaleur pour Alayah obtenir une rose. Natasha a été franc avec Alayah, réitérant ce que Victoria F. a souligné à propos de l’info Chase Rice. Pourquoi pensait-elle que tout le monde était au courant alors qu’aucun d’entre eux n’avait accès à Internet ou à son téléphone? Cela donnait l’impression qu’elle le partageait délibérément pour commencer le drame.

Et Lexi a dit à Alayah, à bout portant, qu’elle n’était pas là pour Weber ou pour l’amour. “Vous ne revenez pas pour effacer votre nom”, a-t-elle dit. “Vous revenez pour reprendre la série … Si vous ne vous étiez pas souciés de la série, vous seriez restée à la maison et vous auriez attendu que” Women Tell All “efface votre nom.”

Tout ce qu’Alayah a dit quand elle a répondu, c’est qu’elle ne reviendrait pas, bien sûr, pour «petite merde», mais personne n’était de son côté à part Savannah et peut-être Tammy.

Il reste une semaine avant que plus de réponses et de résolutions ne soient données, mais cette saison s’annonce tout simplement épuisante avec tous ses drames et ses “agitateurs”.