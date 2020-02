Les figurines de 12 pouces des studios Trick or Treat incluent Art the Clown de ‘Terrifier’

Studios Trick or Treat est principalement connu pour ses masques et costumes d’Halloween, mais ils pénètrent dans le jeu de figurines de manière importante cette année, a révélé à Toy Fair aujourd’hui.

Les premières figurines à l’échelle 1/6 de Trick or Treat incluent le slasher de Terrifier, Art the Clown, ainsi que plusieurs figures différentes de Michael Myers dans les différents films d’Halloween.

Ils semblent également sortir des bustes de diverses icônes d’horreur, notamment des personnages des films classiques Dawn of the Dead, Lucio Fulci’s Zombie and House by the Cemetery.

Merci à Instagram de Mad About Horror pour les photos ci-dessous.