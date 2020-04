– Les filles coquettes de Jacky Bracamontes vont être des mannequins

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Jacky Bracamontes et toute sa famille sont mis en quarantaine par la contingence de COVID-19, à son domicile à Miami, en Floride, et en plus de profiter de la coexistence, l’actrice a eu l’occasion de réfléchir et d’ouvrir le coffre de souvenirs, voir des photos de ses petits, qui la remplissent de mélancolie et, en même temps, d’espoir pour l’avenir.

En examinant ses souvenirs, l’hôte a également trouvé des instantanés de ses filles aînées, lors d’une fête dans laquelle la dynamique était de voir les invités jouer sur une passerelle, à quel moment Jacky y Carolina ils ont montré leurs dons naturels comme modèles.

À travers son compte Instagram officiel, la Mexicaine de 40 ans a publié un album avec sept cartes postales dans lesquelles vous pouvez voir comment ses filles ont repris le podium.

Bracamontes a souhaité publier ces photographies dans le but de se souvenir de cette journée attachante et aussi de montrer une attitude plus optimiste face à la situation à laquelle le monde est confronté, «Mes modèles. Quand vous pouviez aller aux fêtes d’enfants. J’ai la foi et je remplis nos esprits de choses positives. Qu’est-ce qui vous rend heureux? Pour moi, pour voir le sourire de mes filles », écrit-elle comme description dans son tendre post.

Sur les images, Jacky et Carolina semblaient les plus amusantes à jouer avec les accessoires qui leur ont été donnés pour le défilé. Précisant qu’ils ont hérité des compétences de modélisation de leur maman.

Photo: Instagram / jackybrv

Les princesses ont marché sur le podium, sans douleur, et avec un sourire digne de deux reines de beauté, tout comme Jacky l’a fait dans Nuestra Belleza México 2000, quand elle a été couronnée gagnante et qui lui a ensuite donné l’occasion d’aller disputer Miss Univers 2001. Il convient de noter qu’il y a quelques jours, l’épouse de Martín Fuertes Il se souvenait de ces moments et se vantait de son grand corps.

Le premier-né de Jacky et Carolina ont montré qu’ils avaient du bois comme modèle, car, bien que ce ne soit qu’un jeu, ils posaient tout le temps pour la caméra très attachés aux téléspectateurs.

Dans les belles cartes postales, il semble que les filles, respectivement de 7 et 5 ans, aient très bien étudié leur mère, car elles ont exprimé la même sympathie et le même traitement du public que Bracamontes à la télévision, qui dans cette quarantaine, plus que présentateur, Elle a dû explorer une nouvelle facette: celle d’un enseignant, comme d’autres célèbres.

Comme toutes les mamans qui sont à la maison et qui s’occupent de leurs enfants, Bracamontes a dû assumer le rôle d’enseignante de ses trois filles aînées: Jacky, Carolina et Renata.

Il y a quelques jours, la célèbre a profité d’un temps libre, pour raconter à ses followers comment elle fait, d’une part, pour servir ses petits Paula y Emilia, un an, et de l’autre, imaginez des activités pour maintenir la routine avec ses grandes filles.

«En ce moment, j’ai eu un moment pour me connecter car Emilia et Paula sont déjà endormies; Reni, Jacky et Carolina sont allés courir avec leur père, alors j’ai dit: «Qu’est-ce que je vais faire? que nous allons bien, malgré la situation que tout le monde connaît. Nous devons essayer de voir la vie, dans la mesure de nos moyens, positive, nous motiver avec ce que nous aimons faire, avec les gens que nous avons dû être dans cette pandémie “, a-t-il déclaré.

Au cours de cette conversation avec ses fans, l’artiste a voulu rendre une reconnaissance particulière à tous les professeurs et, même si elle fait de son mieux, elle a admis qu’il a été difficile de garder son équilibre, «je dois vous dire, bonjour, ceci d’être une enseignante est un canon ».

«Chaque matin, du lundi au vendredi, je dois être enseignant et je dois leur dire que j’admire tellement le travail des enseignants, je suis leur fan déclaré, car je n’ai pas la patience et je ne suis pas né pour être enseignant. Imaginez, la bonne chose qu’Emilia et Paula ne vont pas à l’école, mais avec Jacky, Caro et Reni, je dois être avec eux et c’est fou, parce que chacun est à un degré différent, ils ont des choses différentes, donc parfois La patience de maman s’épuise et je deviens fou, mais c’est parti », a-t-il ajouté.

En terminant, Bracamontes a remercié tous ses partisans d’être conscients d’elle et de sa famille, et a assuré que la répartition des tâches entre elle et son mari avait tout fait couler. “Merci d’être conscient de nous, mes parents sont eh bien, ils sont enfermés, ils sont soignés; Mes filles, Martín, moi, nous allons bien et j’espère que vous allez aussi bien toutes ».

