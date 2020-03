– Les filles de feu Mariana Levy ont déménagé et sont maintenant colocataires

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Quelques mois seulement après avoir fêté ses 18 ans, Paula Levy, fille du défunt Mariana Levy y José María Fernández, elle a décidé de déménager à Mexico, où elle vit avec sa sœur aînée, Mary Levy.

Les filles de l’actrice ont une grande complicité et c’est pourquoi elles ont commencé à écrire un nouveau chapitre de leur vie, maintenant en tant que colocataires, comme l’a révélé le père de Paula.

On sait que la jeune fille a changé de résidence pour étudier à l’université de la capitale de ce pays. Dans une interview pour le magazine mexicain Tv Notas, José María Fernández, mieux connu sous le nom de «El Pirru», a expliqué que le déménagement de son bébé était la raison pour laquelle il n’avait pas accompagné la famille lors de leurs récentes vacances à San Diego, en Californie, Je ne peux pas aller parce qu’il est avec ses affaires d’école, et il voit aussi où il va étudier à l’université, à Mexico; en fait, il vit avec sa sœur María ».

Photo: Instagram / marialevy

Au sujet de la façon dont Paula a pris la décision de devenir indépendante, l’ex-mari de la chanteuse Ana Barbara Elle a exprimé: “Sentiment, parce que même si c’était un sujet qui était déjà en discussion, je devais comprendre qu’elle devait commencer à être un peu plus indépendante et que c’était la loi de la vie.

De plus, elle a expliqué clairement la relation avec sa fille et a expliqué: “Elle est bonne, nous sommes en communication constante et je sais qu’elle va bien.”

José María a avoué que depuis qu’ils étaient très jeunes, Paula et María sont très proches, cependant, depuis quelques années, ils sont devenus plus proches que jamais.

«Ils sont devenus très complices, ils ont une relation très étroite depuis longtemps, ils sont allés avec elle le week-end depuis longtemps. Peut-être, de temps en temps, ils se battent, comme tous les frères, mais tant qu’ils perdurent tous les deux, c’est un père », a-t-il assuré.

La vérité est que, grâce aux réseaux sociaux, Paula et María ont toutes deux témoigné de cette excellente relation de sœurs qu’elles ont. Même la plus jeune des Levys est devenue la plus grande source d’inspiration pour la plus âgée, qui par sa passion pour la photographie a capturé les cartes postales les plus spéciales de sa petite sœur.

En plus d’être le modèle choyé de Maria, Paula est également sa complice dans la vie à bien des égards, car elles ont des goûts musicaux similaires et même le style des sœurs Levy est similaire, confirmant l’influence qu’elles ont entre elles.

Rappelons qu’en mai 2019, les filles mexicaines ont entrepris un voyage à travers le désert des États-Unis, et à partir de là, elles ont enregistré une vidéo amusante dans laquelle elles apparaissent en chantant le single d’Ana Bárbara, «Lo Busqué», l’un des succès de son « maye », comme ils le disent affectueusement au compositeur qui tous les deux considèrent comme une figure maternelle, après que l’artiste ait épousé le père de Paula, alors qu’elle n’avait que 3 ans.

Bien que María n’ait pas vécu avec eux, l’interprète de «Bandido» lui a fait sentir comme une fille de plus chaque fois qu’elle leur a rendu visite et à différentes occasions, toutes les femmes ont exprimé le grand amour qu’elles ont et le lien indissoluble qui existe entre elles.

