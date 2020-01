Les filles de Kim et Khloé Kardashian viennent de passer la journée des filles les plus mignonnes

La famille Kardashian a beaucoup de petits qui courent ces jours-ci, et tous les petits-enfants aiment passer du temps ensemble. Chaque membre de la famille vit relativement près les uns des autres, ce qui permet aux frères et sœurs de se rencontrer et d’amener leurs enfants plus facilement pour des rencontres. Kim Kardashian West a récemment publié des photos et des vidéos de sa fille, Chicago, en lien avec la fille de Khloé Kardashian, True – et c’est la chose la plus mignonne.

Kim Kardashian West et Khloé Kardashian | Christopher Polk / E! Divertissement / Banque de photos NBCU / NBCUniversal / .

Les enfants Kardashian ont 10 petits-enfants au total

Kourtney Kardashian et Scott Disick ont ​​été le premier couple à donner à Kris Jenner un petit-fils. Ils ont accueilli leur fils aîné, Mason, en 2009. Depuis lors, ils ont eu deux autres enfants (les deux se sont séparés en 2015). Kim Kardashian et son mari, Kanye West, ont trois enfants ensemble. Khloé Kardashian, Rob Kardashian et Kylie Jenner ont chacun une fille; Kylie a choqué les fans lorsqu’elle a réussi à cacher toute sa grossesse, informant uniquement les gens de la naissance de sa fille.

Les frères et sœurs adorent élever leurs enfants si près les uns des autres

En grandissant, les Kardashian ont tout fait ensemble. Avec tant d’enfants, la vie était chaotique, mais c’est ce qu’ils aimaient. Maintenant, les enfants de Kris Jenner permettent à leurs propres enfants de former un lien aussi étroit. Tous les enfants vivent dans la région de Los Angeles, ce qui permet à leurs propres enfants de passer du temps ensemble. North West et Penelope Disick fréquentent la même école, et Kim et Kourtney viennent souvent chercher leurs filles à l’école.

Les enfants de Kim adorent tisser des liens avec les filles de Kylie et Khloé; Kim aime publier des photos des enfants qui passent du temps ensemble sur sa page Instagram.

Les filles de Kim et Khloé viennent de passer la journée ensemble

Les enfants Kardashian adorent publier leurs propres enfants sur les réseaux sociaux. Et avec les 10 enfants nés au cours de la même décennie, il est clair qu’ils formeront des liens indissociables. Les filles de Kim et Khloé, Chicago et True, ont récemment passé la journée avec la nounou de Kim, et elle a capturé les jeunes filles en profitant du temps de liaison de leur cousine. Kim a ensuite posté des photos et des vidéos des filles sur son Instagram; ils ont profité d’une journée de shopping (probablement à Target, sur la base du panier rouge et des environs), puis ont déjeuné ensemble – et Chicago a même nourri True. Il est clair que les enfants vont créer toute une vie de souvenirs ensemble.

Malgré leur renommée, les frères et sœurs sont restés épais comme des voleurs

Les Kardashian révolutionnent la télé-réalité

depuis 2007. Mais aujourd’hui, ils font bien plus que cela. Kim et Kylie

sont tous deux des bosses cosmétiques; Kourtney gère son propre site Web sur le mode de vie; Kendall

Jenner a une carrière de mannequin réussie; Khloé héberge Revenge Body et possède sa société de vêtements Good American. Rob est

continue de courir sa ligne de chaussettes, mais malgré la carrière bien remplie de tout le monde, ils ont toujours

resté proche.

Comme tous les frères et sœurs, les Kardashian entrent en conflit

de temps en temps. Mais au bout du compte, ils ont toujours les uns les autres

dos, et c’est agréable de voir qu’ils s’assurent que leurs enfants développent la même chose

fermer la connexion.