Les films avec des minorités et des femmes étaient les plus populaires | AP

La saison des Hollywood Awards ne le prouve peut-être pas, mais les films les plus populaires sont de plus en plus diversifiés, selon une nouvelle étude.

Selon les résultats d’une enquête sur l’Annenberg Inclusion Initiative de l’Université de Californie du Sud, publiée mardi, en 2019, il y avait plus de films que jamais avec des membres de minorités et des femmes dans des rôles principaux.

Sur les 100 films les plus rentables aux États-Unis et au Canada, 31 avaient des protagonistes ou des co-stars d’un groupe racial sous-représenté, une augmentation de quatre films par rapport à 2018 et presque le triple de celle d’il y a 10 ans, selon les chercheurs de l’USC.

Les données montrent des augmentations similaires pour les femmes. Parmi les mêmes films, 43 avaient des protagonistes ou co-protagonistes féminins, quatre de plus qu’en 2018 et plus du double de ceux du 20 de 2017.

En combinaison avec des études publiées le mois dernier qui ont montré une augmentation notable du nombre de réalisateurs, la recherche dresse un panorama d’une industrie qui, après des années en termes de représentation devant et derrière les caméras, montre des signes de progrès. Bien qu’elle soit encore loin de refléter la population américaine (51% de femmes et environ 40% de minorités), les chercheurs l’ont qualifiée d ‘”année glorieuse pour l’inclusion”.

“Il est clair que Hollywood prend des mesures pour créer des histoires plus inclusives et que ces films se connectent au public”, a déclaré Stacy L. Smith, fondatrice de l’Inclusion Initiative, dans un communiqué.

Mais ces gains ne se sont pas reflétés dans la saison des Hollywood Awards qui culmine ce dimanche avec les Oscars. Pour l’occasion, aucun cinéaste n’a été nominé pour la meilleure réalisation. Et tandis que le drame coréen “Parasite” (“Parasites”) a marqué l’histoire en recevant plusieurs nominations, une seule personne de couleur _ Cynthia Erivo pour “Harriet” _ a été nominée cette année dans les catégories d’acteur. Dans les prix BAFTA du cinéma britannique, qui ont été remis dimanche, seuls des acteurs blancs étaient en nomination.

“Il existe également un décalage très évident entre ce qui vend des billets et ce qui reçoit des points pour les récompenses, ce qui reflète un parti pris institutionnel dans les BAFTA ou les Academy Awards”, a déclaré Smith. “Après une autre année au cours de laquelle de grands studios ont augmenté leur production de films avec des protagonistes féminines ou des co-stars et des groupes sous-représentés, il est très important de reconnaître que le talent n’est pas limité par le sexe ou la race / l’ethnicité.”

L’étude USC a également évalué les grands distributeurs. Parce que le box-office est une mesure clé pour son enquête, il n’a pas inclus de premières de services de streaming tels que Netflix et Amazon, dont aucun n’a révélé ce que la plupart de ses films 2019 facturaient.

Universal, le seul studio dirigé par une femme, Donna Langley, était en tête avec neuf films mettant en vedette des femmes et huit par des acteurs ethniques sous-représentés.

