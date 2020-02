Les films de High Republic ressemblent?

Lucasfilm a de grands espoirs pour la Haute République. Leur nouveau Guerres des étoiles , définie 200 ans avant The Phantom Menace, donne à leurs équipes créatives une ardoise vierge avec laquelle travailler. Nous aurons notre premier aperçu complet lorsque le roman inaugural, Light of the Jedi de Charles Soule sortira le 25 août, mais nous avons déjà une assez bonne idée de ce à quoi nous attendre.

L’idée générale est que ce nouveau cadre se distinguera par l’absence d’un conflit titanesque entre le bien et le mal, mais plutôt par une série d’événements dispersés plus petits. Nous verrons ce qui est décrit comme un “Chevalier Jedi de la Table Ronde” face aux Vikings de l’espace Nihil. Tout cela dans un contexte où les Jedi explorent des planètes inexplorées et sans loi.

Si la saga Skywalker a été un conte de guerre galactique ponctuée d’énormes batailles qui changent le cours de toute la galaxie, The High Republic semble être davantage une affaire de conflits personnels à plus petite échelle. Cela pourrait signifier que les créateurs tentent d’apporter une partie de la philosophie du MCU à Star Wars, permettant à une variété de héros d’avoir leurs propres aventures en solo qui ne se croisent qu’occasionnellement.

Il semble évident que Lucasfilm l’utilise comme tremplin vers de nouveaux projets de films et d’émissions de télévision. Il est facile d’imaginer que des personnages qui ont déjà été établis dans les livres et les bandes dessinées font le saut vers le grand écran, le cadre de la frontière leur permettant de raconter des histoires qui n’ont pas besoin d’être un épisode dans un grand récit. Il semble que ce soient de grands projets pour les réalisateurs qui cherchent à étendre un peu la franchise.

Cliquer pour agrandir

Tout cela rend curieux que Lucasfilm ait explicitement nié que cela ne se produira pas. Dans leur annonce, ils ont déclaré que:

“Cette période sur la chronologie de Star Wars ne chevauchera aucun des films ou séries actuellement prévus pour la production, donnant aux créateurs et aux partenaires un espace pour raconter des histoires de Star Wars dans une chronologie jamais explorée auparavant.”

Ils se donnent un peu de marge de manœuvre en disant que The High Republic ne chevauchera avec rien de «actuellement prévu», mais cela semble être un nouveau paramètre si prometteur qu’il serait dommage de ne pas l’explorer sur grand écran. Je pense que cette première phase de livres et de bandes dessinées teste l’eau pour s’assurer que les fans y répondent. Si des personnages ou des idées spécifiques s’avèrent populaires, nous pourrions le voir se développer dans les années à venir. Après tout, il y a maintenant très peu de place pour raconter de grandes histoires entre The Phantom Menace et The Rise of Skywalker sans rencontrer de problèmes de continuité. De plus, si Guerres des étoiles n’avance pas dans une nouvelle direction audacieuse, il court le risque de devenir obsolète.

Et bon, qui ne voudrait pas voir le nouveau Wookiee Jedi Agaburry Burryaga sur grand écran?