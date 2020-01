Les films de l’ère glaciaire sont-ils sur Disney +?

Le plus gros argument de vente de Disney + a peut-être été sa bibliothèque complète de contenus. Après tout, le côté positif – jeu de mots voulu – de la société propriétaire de Marvel, Star Wars, Pixar et National Geographic est que tout ce qui précède est un jeu équitable pour les abonnés.

Avec l’acquisition de Fox par Disney, les possibilités se sont encore élargies. Du coup, The Simpsons est devenu un argument de vente majeur pour les services de streaming. Des films comme Avatar et la franchise Home Alone (enfin, jusqu’à récemment) étaient également sur la table. Cependant, Disney + a jusqu’à présent été sélectif sur les films Fox à diffuser aux abonnés.

Naturellement, les films Fox comme la série Die Hard ne sont pas adaptés au public de Disney. Mais qu’en est-il de la franchise Ice Age du studio?

L’âge de glace en direct! première de gala musical | Mathis Wienand / .

La franchise «Ice Age» est beaucoup plus réussie que vous ne le pensez

La série Ice Age a débuté en 2002, gagnant 386 millions de dollars dans le monde. Avec ce niveau de retour sur investissement, le film – produit par Blue Sky Studios (Spies in Disguise) – a rapidement explosé en une franchise entière. Au total, Ice Age a inspiré quatre suites, sept courts métrages, deux spéciaux télévisés et des articles assortis.

Collectivement, les cinq films de l’ère glaciaire ont rapporté plus de 3,2 milliards de dollars dans le monde. Sorti de 2002 à 2016, aucun des films n’a été particulièrement apprécié des critiques. Seul le premier a obtenu une note fraîche sur les tomates pourries. Néanmoins, la franchise reste l’une des franchises d’animation les plus réussies de tous les temps, après seulement Despicable Me et Shrek.

La série «Ice Age» est-elle diffusée sur Disney +?

Avec autant d’audience prête à diffuser les dernières bouffonneries de Scrat, les films de l’ère glaciaire se sentent comme un excellent choix pour Disney +. Pourtant, aucun des films n’est disponible pour les abonnés à diffuser. Le seul projet connexe répertorié sur le site, à ce jour, est la période glaciaire spéciale de 2016 sur le thème de Pâques: la grande scapade aux œufs.

La raison derrière cela, comme cela a tendance à être le cas avec les services de streaming, se résume probablement à des accords de licence. Selon JustWatch.com, la plupart des films de l’ère glaciaire sont désormais diffusés sur DirecTV. Ice Age: The Meltdown est également diffusé sur Starz, tandis que Ice Age: Collision Course est disponible pour les abonnés FXNow.

Nous savons que Disney + développe des séries télévisées pour Ice Age et Rio, une autre propriété de Blue Sky. Il est donc clair que Disney s’intéresse à la propriété. Nous imaginons que – comme cela semble être le cas avec d’autres séries Fox – les films de l’ère glaciaire feront leur chemin sur Disney + dès qu’ils le pourront. Pour l’instant, Disney pourrait tout aussi bien se concentrer sur les propriétés qui ne sont pas empêtrées dans des transactions antérieures à l’acquisition de Fox.

Autres titres Fox qui ne sont pas disponibles sur Disney +

Les abonnés pourraient ne pas être en mesure de plonger dans la franchise Ice Age pour l’instant. Mais cette série est loin d’être la seule propriété Fox que Disney + ne diffuse pas actuellement. Aux États-Unis, les abonnés n’ont toujours pas accès à la franchise Fox-X-Men, bien que cela puisse changer bientôt. Les contrats complexes dans les coulisses ont déjà créé un endroit difficile pour les services de streaming.

Par exemple, aucun des autres films Blue Sky produits par Fox – y compris Horton Hears a Who! Du Dr. Seuss et The Peanuts Movie – sont sur Disney +. La même chose peut être dite pour les tubes de Fox The Croods, The Boss Baby et Alvin and the Chipmunks. De même, le tarif PG-13 comme Independence Day, Mme Doubtfire et la franchise Planet of the Apes est absent.

Qui peut dire quand Disney + étendra le côté Fox de sa bibliothèque? En attendant, tous les abonnés peuvent se concentrer sur les innombrables options que le service de streaming offre toujours. Au moins, nous avons encore Baby Yoda.