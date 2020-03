Les films d’horreur en route pour Hulu en avril incluent «Misery» et «Let Me In»

Il ne restera plus que du temps au cours des prochains mois alors que nous attendons collectivement la tempête des coronavirus. S’il y a un point positif dans tout cela, c’est que le streaming est l’avenir et nous ne manquons pas de divertissement à portée de main.

Hulu a quelques joyaux prêts à entrer en service en avril prochain, à partir du premier lorsque les deux Quentin Tarantino«S Kill Bill flux de films, envoi Uma Thurman‘S The Bride en mission de vengeance contre le Deadly Viper Assassination Squad.

Avant Matt Reeves a été embauché pour diriger The Batman, il a fait ses débuts de réalisateur sur Laisse moi entrer, un remake de Let the Right One In qui suit un jeune garçon victime d’intimidation qui se lie d’amitié avec une jeune femme vampire qui vit en secret avec son tuteur. Il présente un jeune Chloë Grace Moretz.

Stephen King abordé le fandom toxique tout le chemin du retour dans les années 1980 avec Misère, qui a été adapté dans le thriller terrifiant de 1990 de Rob Reiner et avec James Caan comme un auteur célèbre qui a été sauvé d’un accident de voiture par un fan de ses romans, joué par Kathy Bates. Il se rend vite compte que les soins qu’il reçoit ne sont que le début d’un cauchemar de captivité et d’abus.

Rejoindre également Hulu le 1er avril est l’inattaquable Les X-Files: je veux y croire (2008) et Ruben FleischerClassique de la comédie d’horreur des morts-vivants Zombieland (2009), avec Jesse Eisenberg, Emma Stone, et Woody Harrelson.

Tout en étant extrêmement horrifié à côté, Parasite est en streaming sur 8 avril de NEON, tandis que 20 avril verra la sortie de Activité paranormale 3, l’un des meilleurs films de la franchise de séquences trouvées.