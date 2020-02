Les films du Studio Ghibli arrivent sur Netflix le 1er mars 2020

Le 1er mars, Netflix dans tous les pays, à l’exception des États-Unis et du Canada, recevra sept nouveaux films Studio Ghibli disponibles en streaming. Voici une ventilation de tous les nouveaux films Studio Ghibli à venir sur Netflix et pourquoi vous devriez les ajouter à votre liste.

La liste des films du Studio Ghibli venant sur Netflix ne s’applique qu’aux régions en dehors des États-Unis, du Canada et du Japon. Les États-Unis recevront la liste complète des films du Studio Ghibli lors du lancement de HBO Max.

Si vous avez manqué l’un des nouveaux ajouts au Studio Ghibli du 1er février, allez-y d’abord.

Voici tous les titres du Studio Ghibli qui arriveront sur Netflix le 1er mars 2020:

Nausicaä de la vallée du vent (1984)

Réalisateur: Hayao Miyazaki

Genre: Aventure, Fantaisie

Durée: 117 minutes

Dub Cast anglais: Alison Lohman, Patrick Stewart, Shia LaBeouf, Uma Thurman, Chris Sarandon

Beaucoup peuvent être confondus par Nausicaä de la Vallée du Vent étant un film de Studio Ghibli, d’autant plus que Castle in the Sky, le premier film officiel de Studio Ghibli, n’est sorti qu’en 1986. Officieusement, Nausicaä de la Vallée du Vent est considéré comme un film du Studio Ghibli et fait partie de la collection de DVD et Blu-Rays du studio. La raison la plus logique à cela est probablement due au fait que le réalisateur était Hayao Miyakzi, qui a réalisé certains des plus grands films de l’histoire du studio.

Dans un monde post-apocalyptique, situé 1000 ans après les Sept Jours de Feu, le monde tel que nous le connaissons est maintenant une jungle toxique, fourmillant d’insectes mutants géants. Coincé au milieu d’une guerre entre deux factions se trouve la vallée du vent et la princesse Nausicaä, qui doivent empêcher les factions adverses de se détruire, et le peu qui reste de leur planète.

La princesse Mononoke (1997)

Réalisateur: Hayao Miyazaki

Genre: Aventure, Fantaisie

Durée: 134 minutes

Dub Cast anglais: Billy Crudup, Claire Danes, Tara Strong, Minnie Driver, Billy Bob Thornton

Sur le plan commercial, la princesse Mononoke a été un grand succès financier pour Studi Ghibli. Pour la toute première fois dans l’histoire du studio, le box-office a dépassé les 100 millions de dollars dans le monde. Mis à part le succès commercial du film, la princesse Mononoke a été saluée comme l’un des meilleurs films de Studio Ghibli par les fans et les critiques. Avec son superbe animation dessinée à la main et son histoire fantastique, il est facile de comprendre pourquoi.

Au Japon au XIVe siècle dans le village d’Emishi, les habitants sont attaqués par un démon. Le prince Ashitaka tue la bête, mais dans le processus, la corruption de la démo maudit son bras droit. Bien que la malédiction lui donne une super-force, elle finira par se propager et le tuer. Après avoir découvert que la bête était un dieu sanglier corrompu nommé Nago, Ashitaka doit se rendre dans la patrie de Nago dans l’espoir de trouver un remède. Comme il témoigne des atrocités que la population humaine fait sur la terre qu’elle appelle finalement le dieu loup Moro et sa compagne la princesse Mononoke. Mais quand Ashtika tente de négocier la paix entre les deux factions belligérantes, cela n’entraîne que plus de conflits au Japon.

Mes voisins les Yamadas (1999)

Réalisateur: Isao Takahata

Genre: Comédie, Famille

Durée: 104 minutes

Dub Cast anglais: James Belushi, Molly Shannon, Daryl Sabara, Liliana Mumy, Tress MacNeille, David Ogden Stiers

L’un des titres les moins connus de Studio Ghibli, My Neighbors the Yamadas a été bombardé au box-office lors de sa sortie à l’été 1999. Bien qu’il ne soit pas acclamé par la critique comme de nombreux autres films de la collection du studio, il y a un grand charme pour My Voisins les Yamadas dont tout le monde peut profiter.

À travers cinq vignettes, vous êtes invités à découvrir la vie quotidienne de la famille Yamada.

Spirited Away (2001)

Réalisateur: Hayao Miyazaki

Genre: Aventure, Famille

Durée: 125 minutes

Dub Cast anglais: David Chase, Jason Marsden, Suzanne Pleshette, David Ogden Stiers, Susan Egan

On peut dire que Spirited Away est le film que de nombreux fans du Studio Ghibli auront hâte de regarder le plus sur Netflix. À ce jour, Spirited Away est toujours le film le plus rentable au Japon, et pendant de nombreuses années a été le film d’animation le plus rentable de tous les temps, avant d’être détrôné par votre nom. Selon les critiques, aucun ne pourrait être plus élevé pour un film d’animation que Spirited Away. Gagnant de l’Oscar du meilleur long métrage d’animation aux 75e Academy Awards, le long métrage d’animation a également été classé si haut qu’il a figuré à de nombreuses reprises dans la liste des meilleurs films du 21e siècle.

Faisant un mauvais tour dans leur voyage vers leur nouvelle maison dans la campagne japonaise, Chihiro Ogino, 10 ans, et ses parents découvrent un parc d’attractions abandonné. Lorsque ses parents sont transformés en porcs après avoir mangé dans un restaurant vacant, Chihiro n’a plus d’autre choix que de trouver du travail et signe un contrat avec Yubaba, la sorcière qui gère la maison de bains locale. Signer son nom dans le cadre du contrat, le seul espoir que Chihiro ait d’échapper au monde étrange habité par des esprits, des démons et des dieux est de rompre le contrat et de se souvenir de son nom.

Le chat revient (2002)

Réalisateur: Hiroyuki Morita

Genre: Aventure, Comédie

Durée: 75 minutes

Dub Cast anglais: Anne Hathaway, Cary Elwes, Peter Boyle, Elliot Gould, Tim Curry

Après le succès retentissant de Spirited Away, beaucoup auraient pensé que le prochain long métrage sorti aurait été tout aussi bien accueilli. Ce qui n’a pas aidé, c’est la sortie du film aux États-Unis trois ans après sa sortie dans les salles japonaises. Quel que soit son succès par rapport à Spirited Away, il y a beaucoup d’amateurs de chats qui tomberont amoureux du monde de The Cat Returns.

Après avoir sauvé la vie du prince des chats, la lycéenne Haru Yoshioka est invitée au Royaume des chats à devenir sa fiancée. Lorsque Haru s’est précipité dans le monde mystérieux des chats, Haru découvre qu’elle se transforme lentement en chat. Pour échapper au monde et reprendre sa forme humaine, Haru doit découvrir son vrai moi.

Arrietty (2010)

Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi

Genre: Aventure, Famille

Durée: 94 minutes

Dub Cast anglais: Bridgit Mendler, David Henrie, Amy Poehler, Gracie Poletti, Will Arnett

Basé sur le roman britannique classique The Borrowers, Studio Ghibli s’est retrouvé avec un autre hit à succès dans Arrietty. Comme il y a deux doublages en anglais pour Arrietty, l’un par Disney et l’autre par StudioCanal, il n’est pas clair quel Netflix recevra. L’acteur désormais adoré de Spider-Man, Tom Holland, a fait ses débuts cinématographiques à Arritetty en tant que voix de Shō. Explosion de couleurs et d’animation, Arrietty est une merveilleuse histoire qui peut être appréciée par toute la famille.

Un jeune garçon Shō réfléchit sur le temps qu’il a passé dans la maison d’enfance de sa mère en été et sa rencontre avec les Emprunteurs.

Le conte de la princesse Kaguya (2013)

Réalisateur: Isao Takahata

Genre: Aventure, Drame

Durée: 137 minutes

Dub Cast anglais: Chloë Grace Moretz, Darren Criss, James Caan, Mary Steenburgen, Lucy Liu

Malgré les films, les mauvaises performances au box-office, The Tale of the Princess Kaguya, le film le plus cher du Japon à ce jour, est une pièce de cinéma magnifiquement réalisée. Basée sur l’histoire japonaise classique du Xe siècle, The Tale of the Bamboo Cutter, l’animation donne l’impression qu’une vieille peinture japonaise a pris vie, avec son design exquis et son utilisation de l’aquarelle.

L’histoire de la princesse Kaguya est le dernier film jamais réalisé par le co-fondateur de Studio Ghibli Isao Takahata, qui est malheureusement décédé en 2018. Son héritage se perpétue avec certains des films les plus passionnants de l’histoire de l’anime avec Grave of the Fireflies, Only Yesterday et Le conte de la princesse Kaguya.

Un pauvre couple de personnes âgées trouve une fille mystique au milieu de la forêt et se charge de l’élever en tant que princesse.

