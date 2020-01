Les films du Studio Ghibli arriveront bientôt sur Netflix

La relation entre Studio Ghibli et les services de streaming est plus qu’étrange. Cependant, nous avons d’énormes nouvelles: Netflix diffusera plusieurs, sinon beaucoup, des titres les plus représentatifs des célèbres studios d’animation, bien que les fans de Totoro ou de la princesse Mononoke qui vivent en Amérique du Nord ou au Japon, doivent attendre plus longtemps pour que cela se produise.

À partir du 1er février prochain, ce sera la douce nouvelle maison d’au moins une douzaine de sorties de Studio Ghibli d’Europe en Australie, et bien sûr, au Mexique et dans toute l’Amérique latine, à l’exception des États-Unis … où très bientôt ils auront la plateforme HBO Max, qui devrait commencer à fournir des services en mai. Ce qui signifie que pratiquement le monde entier peut profiter de la magie du Studio de Ghibli.

“C’est un rêve devenu réalité pour Netflix et des millions de nos membres”, Aram Yacoubian, directeur de l’animation originale chez Netflix, a déclaré dans un communiqué. «Les films d’animation du Studio Ghibli sont légendaires et captivent les fans du monde entier depuis plus de 35 ans. Nous sommes ravis qu’ils soient disponibles dans plus de langues en Amérique latine, en Europe, en Afrique et en Asie, afin que plus de gens puissent profiter de ce monde d’animation fantastique et merveilleux. »

Les dates de sortie sont les suivantes:

1 février

Château dans le ciel (1986)

Mon voisin Totoro (1988)

Service de livraison de Kiki (1989)

Hier seulement (1991)

Porco Rosso (1992)

Vagues océaniques (1993)

Tales from Earthsea (2006)

1 mars

Nausicaä de la vallée du vent (1984)

La princesse Mononoke (1997)

Mes voisins les Yamadas (1999)

Spirited Away (2001)

Le chat revient (2002)

Arrietty (2010)

L’histoire de la princesse Kaguya (2013)

1 avril

Pom Poko (1994)

Murmure du cœur (1995)

Château en mouvement de Howl (2004)

Ponyo sur la falaise au bord de la mer (2008)

From Up on Poppy Hill (2011)

Le vent se lève (2013)

Quand Marnie était là (2014)

Les films du Studio Ghibli ils seront disponibles avec sous-titres en 28 langues et avec doublage en 20 langues.