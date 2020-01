Les films et titres télévisés de l’application Starz de février 2020 annoncés

Les films et titres télévisés de Starz App de février 2020 annoncés

La liste complète des films et des titres télévisés de février 2020 qui seront disponibles en streaming sur l’application Starz a été publiée, que vous pouvez maintenant voir ci-dessous ainsi que les titres qui devraient sortir du service de streaming le mois prochain. Cela comprend l’arrivée des nouvelles saisons de la série dramatique nominée aux Golden Globe de Starz Outlander et la série documentaire de six épisodes Mauvais homme.

Pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs, ce mois de février présentera également un large éventail de contenus composés de films populaires, d’histoires vraies / biopics / et de documentaires réalisés par un certain nombre de cinéastes et d’artistes afro-américains exceptionnels. Cette collection comprend: les docuseries originales de Starz L’Amérique à moi; le film biopic du réalisateur Alfred E. Green de 1950 L’histoire de Jackie Robinson; Parle moi avec Don Cheadle, Chiwetel Ejiofor et Taraji P. Henson; le film dramatique primé Hotel Rwanda; et le thriller d’action de Denzel Washington L’égaliseur 2.

CONNEXES: Method Man rejoint Power Spinoff Prequel Power Book 2: Ghost

Disponible le 1er février

Stud à 5 cartes (1968)

9 à 5 (1980)

American Psycho (2000)

American Psycho 2 (2002)

Les amoureux d’Amérique (2001)

Sommes-nous déjà là? (2005)

Arizona Whirlwind (1944)

Être John Malkovich (1999)

Blood Ties (2013)

Bratz (2007)

Cesar Chavez (2014)

Quartier chinois (1974)

Comedy’s Dirtiest Dozen (1988)

Cooties (2014)

Damien: Omen II (1978)

Dior et moi (2014)

Double Jeopardy (1999)

Maître ivre (1979)

Tombé (1998)

Une poignée de dollars, A (1964)

Pour quelques dollars de plus (1967)

Prince grenouille, Le (1986)

Ville fantôme (1955)

Gunfight At The O.K. Corral (1956)

Sentier des alléluia, Le (1965)

Enfer courbé pour le cuir (1960)

Hôtel Rwanda (2004)

Joe (2013)

K-9 (1989)

Muppets les plus recherchés (2014)

Un train de plus pour Rob (1971)

L’argent des autres (1991)

Raiders Of San Joaquin (1942)

Vrais hommes (1987)

Running Man, The (1987)

Courir peur (1986)

Shane (1953)

Showgirls (1995)

Sideways (2004)

Fils de Dan rugissant (1940)

Impensable (2009)

Origines X-Men: Wolverine (2009)

El Embarcadero – Épisodes 101-208

The Pier – Épisodes 101 – 208

Disponible le 2 février

Wrong Man – Episode 107 – Mises à jour de la saison 1

Disponible le 6 février

David Crosby: Souviens-toi de mon nom (2019)

Disponible le 9 février

Power – Series Finale – Épisode 615

Power Confidential – Épisode 116

Wrong Man – Saison 2 Premiere – Episode 201

Disponible le 14 février

À propos d’un garçon (2002)

Beverly Hills Ninja (1997)

Copie carbone (1981)

Darkness Falls (2003)

Sentiers désespérés (1939)

Final Conflict, The (1981)

De l’enfer (2001)

Jeu, Le (1997)

Garfield: le film (2004)

Haunting In Connecticut 2: Ghosts Of Georgia, The (2013)

Haunting In Connecticut, The (2009)

Identité (2003)

Dans la ligne de feu (1993)

Lettre d’amour, La (1999)

Masked Rider, Le (1944)

Maîtres de l’univers (1987)

Aucun nom sur la balle (1959)

Omen, The (1976)

L’aventure de Noël de Scoot And Kassie (2012)

Série d’argent (1976)

Stagecoach Buckaroo (1941)

Stagecoach To Dancers’s Rock (1962)

Histoire vraie de Jesse James, The (1957)

Limite verticale (2000)

Whole Nine Yards, The (2000)

Disponible le 16 février

Outlander – Saison 5 Premiere – Episode 501

Wrong Man – Épisode 202

Gangster américain (2007)

Lait (2008)

Repo Hommes (2009)

Disponible le 21 février

Marqué pour la mort (1990)

Fleur de neige et l’éventail secret (2011)

Disponible le 23 février

Outlander – Épisode 502

Wrong Man – Épisode 203

Disponible le 27 février

Ghost Rider Spirit Of Vengeance (2012)

Disponible le 28 février

Après le mariage (2019)

Disponible le 29 février

Texas Chainsaw Massacre, The (2003)

Programmation du Mois de l’histoire des Noirs

L’Amérique à moi – STARZ Original Docuseries

Un garçon. Une fille. Un rêve: l’amour le soir des élections

Crooklyn

Emanuel

L’égaliseur 2

Royaume du Père

Pères du sport

Trouver Fela

Hotel Rwanda

Une histoire de Huey P. Newton

Je suis Ali

Jackie Brown

L’histoire de Jackie Robinson

Lettre de Jason

Joe et Max

L’histoire de Joe Louis

Sauter le balai

Mo ’Better Blues

Plus qu’un jeu

Célèbre

Fierté olympique, préjugés américains

Hors d’Omaha

Le viol de Recy Taylor

La vie secrète des abeilles

Service à l’homme

Nourriture pour l’âme

Stranger Fruit

Parle moi

Les procès de Muhammad Ali

The Wiz

Voici ce qui quitte Starz en janvier:

Départ le 7 février

Les stars de cinéma ne meurent pas à Liverpool (2017)

Départ le 8 février

Vieux chiens (2009)

Départ le 11 février

Anna Karenina (2012)

Départ le 27 février

Salon de coiffure (2002)

Départ le 28 février

Barbershop 2: Back In Business (2004)

Bratz (2007)

Churchill (2016)

Marque civile (2003)

Extraction (2015)

Heureuses larmes (2009)

Messager de la mort (1988)

Raising Arizona (1987)

Resident Evil: Extinction (2007)

Sahara (1983)

Commerce (2006)

Vice (2015)

Marcher haut (2004)

Quel est le pire qui pourrait arriver? (2001)

Départ le 29 février

72 heures: une histoire d’amour à Brooklyn? (2016)

American Dreamz (2006)

Graffiti américain (1973)

Amor Viajero (2017)

Radiodiffusion (1987)

Affaires d’amateurs, le (2016)

Casper (1995)

L’aventure fantomatique de Casper et Wendy (2002)

Casper, un début fougueux (1997)

Casper’s Scare School (2006)

Chaplin (1992)

Chuka (1967)

Cimarron Kid, Le (1951)

City Heat (1984)

Souhait de mort (1974)

Équipe de rêve, La (1989)

Eiger Sanction, The (1975)

Arbre généalogique (2000)

Les pères du sport (2008)

À la recherche de Fela (2014)

Flipper (1996)

Foxfire (1955)

Frank et Lola (2017)

Funhouse, Le (1981)

Gauntlet, Le (1977)

Pluie dure (1997)

Hitcher, Le (2007)

Hugo (2011)

Hustle (1975)

Infâme (2006)

À l’intérieur de l’homme (2006)

Envahisseurs de Mars (1986)

Lettre de Jason (2017)

Joe Kidd (1972)

Johnny English Reborn (2011)

King Kong (2005)

Las Furias (2017)

Laissez-moi entrer (2010)

Arme mortelle (1987)

Arme mortelle 2 (1989)

Arme mortelle 3 (1992)

Arme mortelle 4 (1998)

Allons en prison (2006)

Mémoires d’un homme invisible (1992)

Oiseau moqueur (2014)

Mariage de mousson (2001)

Plus de graffitis américains (1979)

Motorcycle Diaries, The (2004)

Musique de la grande maison (2010)

My Darling Clementine (1946)

Mon dernier jour sans toi (2013)

Nick du temps (1995)

Du nord à l’Alaska (1960)

Fierté olympique, préjugés américains (2016)

Pariah (2010)

Posse (1975)

Red Canyon (1948)

Red Sonja (1985)

Ride Clear Of Diablo (1953)

Colocataire, Le (2011)

Scorpion King 2: Rise Of A Warrior (2008)

Scorpion King 3: Battle for Redemption, The (2012)

Service à l’homme (2017)

État de mariage, Le (2015)

Arrêtez! Ou ma maman va tirer (1992)

Street Fighter (1994)

Suprématie (2014)

Dites-leur que Willie Boy est ici (1969)

Trials Of Muhammad Ali, The (2013)

Twilight Zone: le film (1983)

Sous la mer (2009)

Versailles 73: American Runway Revolution (2012)

Virginian, Le (1929)

En attendant d’expirer (1995)

Guerre, La (1994)

Zones humides (2017)

Wild And The Innocent, The (1949)

Yu Gi Oh! Le côté obscur des dimensions (2017)

Digimon Adventure – Épisodes 101-154