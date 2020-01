Les films Harry Potter ont quitté Netflix Australie

C’est tout ce que vous avez sous Potterhead, Netflix a supprimé les huit films Harry Potter bien-aimés de la bibliothèque Netflix Australia. Nous connaissons la véritable raison de leur départ, et nous discuterons des chances de retour de la franchise sur Netflix Australie dans un proche avenir.

Harry Potter est l’une des franchises de fiction les plus appréciées au monde et l’un des ensembles de films les plus demandés pour les abonnés Netflix. En dix ans (2001 à 2011), huit films ont été sortis et ont fait un énorme succès au box-office, ce qui a rapporté plus de 7,7 milliards de dollars.

Quand les films Harry Potter ont-ils quitté Netflix Australie?

Les huit films de Harry Potter ont quitté Netflix Australie le mardi 15 janvier 2020.

Pourquoi tous les films Harry Potter ont-ils quitté Netflix Australie?

Depuis un an, tous les films Harry Potter sont disponibles en streaming sur Netflix Australie et certaines régions.

Avec une année complète qui s’écoule déjà, la licence que Netflix détenait pour diffuser Harry Potter a pris fin.

Appelant toutes les sorcières et sorciers, le 15 janvier, il est temps de retourner à Poudlard pic.twitter.com/7seUpggEkR

– Netflix ANZ (@NetflixANZ) 18 décembre 2018

Harry Potter reviendra-t-il à Netflix Australie à l’avenir?

Il y a toutes les chances qu’Harry Potter puisse revenir sur Netflix Australie, mais cela dépend entièrement de l’avenir du contenu de Warner Bros dans le pays.

Avec le lancement de HBO Max en Amérique et la lenteur du lancement du service en Europe, beaucoup s’attendent à voir The Boy Who Lived en streaming sur la nouvelle plateforme. Actuellement, Foxtel détient la licence pour HBO et la dernière fois que nous avons entendu dire que Foxtel cherche à étendre son accord actuel qui impliquerait l’octroi de licences pour la bibliothèque HBO étendue.

Où puis-je diffuser Harry Potter sur Netflix?

Avec le retrait des films Harry Potter de la bibliothèque Netflix Australia, les seules régions qui proposent les huit films sont le Portugal et l’Espagne.

Ces deux pays pourraient voir la suppression de la franchise dès leur arrivée sur Netflix le 1er février 2019. Cela signifie que Harry Potter pourrait quitter les bibliothèques respectives le 31 janvier 2020.

Êtes-vous triste de voir les films Harry Potter quitter Netflix Australie? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.