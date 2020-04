Les films ‘Harry Potter’ sont-ils sur Netflix en 2020?

Avec la quarantaine à travers le monde en plein effet, vous en avez peut-être vu beaucoup sur les réseaux sociaux implorer Netflix de diffuser la franchise Harry Potter. Certaines régions de Netflix diffusent Harry Potter et d’autres en ont. Jetons un coup d’œil à l’image globale en ce qui concerne les droits de diffusion en continu de Harry Potter et voyons s’ils sont sur Netflix ou non.

Avant de commencer, voici un certain contexte sur ce qu’est exactement Harry Potter et qui le distribue, car cela sera important plus tard.

Harry Potter est le Warner Brothers produit et distribué l’ensemble des films basés sur les livres de J.K. Rowling. La franchise de cinéma s’étend sur huit films et est sortie entre 2001 et 2011. Elle présente Daniel Radcliffe comme le jeune étudiant qui se dirige vers Poudlard.

La série a également donné naissance à une franchise dérivée sous le nom de Fantastic Beasts.

Où est Harry Potter en streaming sur Netflix?

Voici une répartition de chaque région Netflix diffusant actuellement tous les films Harry Potter. Merci à Unogs pour les données.

TitreRégion disponibleHarry Potter et la pierre du sorcierPortugal, EspagneHarry Potter et la chambre des secretsPortugal, EspagneHarry Potter et le prisonnier d’AzkabanPortugal, EspagneHarry Potter et la coupe de feuPortugal, EspagneHarry Potter et l’Ordre du PhénixCanada, Argentine, Brésil, Mexique, Portugal Potter et le Prince de sang mêléCanada, Portugal, EspagneHarry Potter et les reliques de la mort partie 1Canada, Argentine, Brésil, Mexique, Portugal, EspagneHarry Potter et les reliques de la mort partie 2Canada, Argentine, Brésil, Mexique, Portugal, Espagne

D’autres régions ont diffusé Harry Potter dans le passé. Comme vous le savez peut-être, Netflix obtiendra les films Harry Potter sous une licence, ce qui signifie qu’il paie les films pour une durée fixe.

En novembre 2018, Netflix en France et en Belgique ont reçu les huit films Harry Potter.

En janvier 2019, Netflix en Australie et en Nouvelle-Zélande a également reçu les huit films. Cependant, ils sont tous partis en janvier 2020.

Appelant toutes les sorcières et sorciers, le 15 janvier, il est temps de retourner à Poudlard pic.twitter.com/7seUpggEkR

– Netflix ANZ (@NetflixANZ) 18 décembre 2018

Pourquoi les films Harry Potter ne viendront probablement pas sur Netflix aux États-Unis

Malgré Netflix dans les multiples régions ci-dessus diffusant maintenant Harry Potter, les États-Unis ne seront pas aussi chanceux.

Comme vous le savez peut-être, WarnerMedia prépare actuellement la sortie de HBO Max en mai 2020 et bien que les films Fantastic Beasts soient alignés pour le service, Harry Potter ne l’est pas.

C’est parce que les droits appartiennent actuellement à NBCUniversal, ce qui pourrait signifier que nous voyons Harry Potter apparaître sur Peacock, mais cela n’a pas encore été annoncé.

Cela signifie que Netflix US n’obtiendra pas Harry Potter de si tôt. Le service DVD Netflix est toujours en service aux États-Unis, cependant, où vous trouverez tous les films disponibles sur DVD et Blu-ray.

Films de Harry Potter sur Netflix au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni n’a jamais diffusé Harry Potter non plus, mais contrairement aux États-Unis, il est peu probable qu’il obtienne le service de streaming Warner Brothers, du moins dans un avenir proche.

Au lieu de cela, Warner Brothers cède assez souvent la licence de streaming à Sky, qui exploite sa plate-forme NowTV qui fait tourner et éteindre Harry Potter. À partir de la date de publication mise à jour (avril 2020), toute la franchise est disponible sur NowTV.

ITV diffuse également régulièrement des films sur la télévision terrestre au Royaume-Uni.

Les films préquels se déroulant dans l’univers de Harry Potter, Fantastic Beasts sont également dispersés autour de Netflix, mais nous avons créé un guide séparé juste pour cela.

Voilà, le guide complet de 2020 pour diffuser Harry Potter sur Netflix.