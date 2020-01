Les films High Republic présenteraient les jeunes Yoda et Darth Bane

Bien que l’élan au box-office de The Rise Of Skywalker commence officiellement à se ralentir, Disney a encore une tonne de choses en préparation pour garder les fans de cette galaxie loin, très loin les appétits de satiété.

Exclusivité Disney Plus Guerres des étoiles Des émissions de télévision, comme Obi-Wan Kenobi et une deuxième saison de The Mandalorian, à une trilogie officielle de films Knights Of The Old Republic, à encore plus de films et d’émissions de télévision en développement de la légende de Marvel Kevin Feige, il y a beaucoup à attendre. . Pour faire court: la force est toujours forte avec la franchise de science-fiction emblématique de Mouse House malgré le contrecoup des fans du dernier Jedi de 2017 et, dans une moindre mesure, de la montée de Skywalker.

Bien sûr, tout cela sans mentionner la saga cinématographique récemment révélée qui se déroulerait pendant l’ère de la Haute République. C’est vrai, la prochaine série de films Star Wars aurait lieu 400 ans avant la saga Skywalker que nous avons tous grandi en train de regarder. Mais sur quoi ces films préquels se concentreront-ils sur l’histoire?

Eh bien, selon des sources proches de We Got This Covered – les mêmes qui nous ont dit [SPOILERS] mourrait dans Rise et [SPOILERS] serait révélé comme un traître bien avant la sortie du film – les films de l’ère de la Haute République seront centrés sur un jeune Yoda, qui jouera le rôle principal. Entre autres choses, il tentera d’arrêter Dark Bane, qui jouera prétendument le plus gros des films. Ou du moins, l’un d’eux.

Cliquer pour agrandir

De plus, Bane apparaîtra également dans la trilogie des Knights Of The Old Republic, nous dit-on, mais il reviendra également dans les films de High Republic. Son rôle dans les deux est encore peu clair, mais nos sources disent qu’il sera très probablement dans les deux séries de films. Et étant donné que ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit que Rey est Palpatine [SPOILERS] retour en septembre, nous n’avons aucune raison d’en douter.

Mais dites-nous, que pensez-vous de cette nouvelle information? Êtes-vous impatient d’en savoir plus Guerres des étoilesou pensez-vous que la marque de science-fiction classique atteint un point de saturation? Faites-nous savoir à l’endroit habituel ci-dessous.