Les films Naruto arrivent sur Netflix UK en février

Le mois de février, ça va être l’un des mois les plus chauds pour l’anime sur Netflix UK. Avec l’ajout des films Studio Ghibli et My Hero Academia: Two Heroes, ce n’est que plus excitant que neuf films Naruto sont programmés le mois prochain.

Naruto et Naruto Shippuden sont des franchises d’anime extrêmement populaires basées sur la série de mangas du même nom par Masashi Kishimoto. Le premier chapitre du manga a fait ses débuts en 1997 et a eu une sérialisation complète de 1999 à 2014. Une adaptation anime a rapidement suivi, débutant en 2002 et bientôt la popularité de la franchise a explosé. De 2002 à 2017, Naruto et Naruto Shippuden ont diffusé un total de 770 épisodes, ainsi que onze films.

On ne peut pas sous-estimer la popularité de la franchise Naruto. En termes de ventes, Naruto est la quatrième série de mangas la plus vendue de tous les temps, seulement battue par Golgo 13, Dragon Ball et One Piece.

Quand les films Naruto arriveront-ils sur Netflix UK?

Il a été confirmé que les films Naruto suivants arriveront sur Netflix UK le 1er février 2020:

Naruto le film: Ninja Clash in the Land of Snow (2004) Naruto the Movie 2: Legend of the Stone of Gelel (2005) Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom (2006) Naruto Shippûden the Movie (2007) Naruto Shippûden the Movie: Bonds (2008) Naruto Shippûden the Movie: The Will of Fire (2009) Naruto Shippuden: The Movie: The Lost Tower (2010) Naruto Shippuden the Movie: Blood Prison (2011) Boruto: Naruto the Movie (2015)

Il manque actuellement deux films dans la sélection de films Naruto à venir sur Netflix UK:

Road to Ninja: Naruto the Movie (2012) The Last: Naruto the Movie (2014) Naruto et Naruto Shippuden arrivent-ils sur Netflix UK?

Malgré le fait que neuf des onze films de la franchise Naruto arrivent sur Netflix UK, les séries Naruto et Naruto Shippuden ne sont toujours pas programmées pour le service de streaming. Espérons que la demande suffisante des fans puisse pousser Netflix à acquérir la série pour la bibliothèque britannique.

Pour de nombreux jeunes abonnés, cela pourrait être l’introduction à la franchise Naruto, et peut-être une introduction à l’anime lui-même.

Les films et séries Naruto sont-ils sur Netflix US?

Nous avons déjà signalé le statut de la franchise Naruto pour la bibliothèque américaine, mais pour arrondir ce qui suit est disponible pour diffuser Netflix US:

Naruto: 9 saisons Naruto Shippuden: Le film (2007) Naruto Shippuden Le film: Obligations (2008) Naruto Shippuden Le film: La volonté de feu (2009) Naruto Shippuden: Blood Prison (2011) Naruto le film 2: Légende de la pierre de Gelel (2005) Naruto Shippuden: The Movie: The Lost Tower (2010) Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow (2004) Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom (2006)

Êtes-vous excité de regarder les films Naruto sur Netflix UK? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!