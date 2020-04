Les films présentés uniquement en streaming peuvent concourir pour l’Oscar

.

Journal La Jornada

Mercredi 29 avril 2020, p. 8

Les anges. Les organisateurs des Oscars ont déclaré hier que tant que les cinémas seront fermés en raison du coronavirus, les films présentés uniquement sur les plateformes de streaming pourraient faire partie des Oscars l’année prochaine.

Le changement temporaire, qui ne s’appliquera qu’aux Oscars 2021 et prendra fin lorsque les cinémas seront rouverts à travers le pays, a été annoncé dans un communiqué de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Avant, un film devait être projeté dans une salle de cinéma à Los Angeles pendant au moins sept jours pour être éligible.

L’Académie croit fermement qu’il n’y a pas de meilleure façon de découvrir la magie du cinéma que de les voir dans un cinéma. Notre engagement à cet égard n’a pas changé ni reculé. Cependant, la pandémie de Covid-19 nécessite cette exception temporaire, ont déclaré le président David Rubin et le directeur général Dawn Hudson.

Aux États-Unis, les cinémas ont fermé à la mi-mars, ce qui a forcé le report des premières de la saison. Certains de ces films, comme Trolls World Tour d’Universal Pictures, sont sortis directement sur des plateformes de streaming ou de vidéo à la demande.

