Les films qui ne sont diffusés qu’en streaming peuvent remporter un Oscar en 2021

À la suite de la pandémie mondiale de coronavirus, d’innombrables films ont dû être annulés à la dernière minute, certains même retardés indéfiniment. Il ne fait aucun doute que l’industrie cinématographique a été fortement affectée par cette situation, et en conséquence l’Académie en charge de la réalisation des Oscars acceptera les films qui ne sont diffusés qu’en streaming en tant que candidats pour une statuette en or. C’est une résolution sans précédent, mais elle ne sera que temporaire au milieu de cette pandémie.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a décidé que l’attribution de Oscar 2021 acceptera également comme candidats des films qui ne seront diffusés qu’en streaming. Même avec cette décision, les directeurs de l’Académie Dawn Hudson et David Rubin ont fait valoir que la meilleure façon de regarder une cassette est dans une salle commerciale et que cette résolution est de “soutenir les membres et les collègues en ces temps incertains”.

De nombreux films pourraient être retardés jusqu’à l’année suivante, de sorte qu’ils peuvent opter pour une première numérique comme alternative et qui a lieu avant l’un des prix les plus importants de l’industrie cinématographique.

