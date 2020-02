Les films qui nous ont rendus la saison 2 éclairée par Netflix – / Film

La nostalgie des années 80 arrive. Netflix a le feu vert Les films qui nous ont fait pour une deuxième saison, apportant une autre saison de docuseries de The Nacelle Company qui explore les films des années 80 bien-aimés. La première saison a visité des classiques comme Die Hard, Ghostbusters, Dirty Dancing et Home Alone (ce dernier étant techniquement un film des années 80), mais il n’a pas encore confirmé quels films la deuxième saison couvrira.

Netflix a annoncé qu’il avait renouvelé The Movies That Made Us pour une deuxième saison. Les docuseries des créateurs derrière la nostalgie floue qu’est The Toys That Made Us ont remercié les fans d’avoir soutenu la série et aidé à la ramener pour la saison 2 dans une vidéo publiée sur Instagram et Twitter.

Dans la vidéo, une personne est vue en train de barrer le «1» dans le texte manuscrit en désordre sur une cassette VHS qui dit «The Movies That Made Us Season 1» et d’écrire en «2». Les films proviennent du créateur de jouets Brian Volk-Weiss, qui a révélé qu’ils visaient à façonner le ton de chaque épisode autour de chaque film qu’ils mettaient en vedette.

«Pour Home Alone, nous voulions une comédie. C’était une chose », a déclaré Volk-Weiss. «Nous voulions vraiment faire un film de vacances. Ce spectacle sort juste autour de Thanksgiving et nous voulions vraiment une ambiance de vacances. Die Hard est évidemment aussi, dans une certaine mesure, un film de vacances. »

Le spin-off The Movies That Made Us a fait ses débuts en novembre 2019. Voici la déclaration de Netflix et de The Nacelle Company, qui se sont associés pour développer The Movies That Made Us suite à la popularité de The Toys That Made Us, qui a fait ses débuts sur Netflix en 2017. :

Netflix et The Nacelle Company veulent vous remercier d’être un ami des films qui nous ont fait / des jouets qui nous ont faits et d’avoir couvert les émissions dans le passé. Nous tendons la main aujourd’hui pour partager la nouvelle passionnante selon laquelle nos films, The Movies That Made Us, ont été allumés en vert pour une deuxième saison! Nous avons annoncé sur nos réseaux sociaux et voulions partager la bonne nouvelle avec vous!

Il n’y a pas encore de date de sortie fixée pour la saison 2 de The Movies That Made Us.

