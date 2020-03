Les films quittent Netflix très bientôt | INSTAGRAM

Certains films du catalogue Netflix seront retirés d’avril car leurs licences se terminent, donc si vous n’avez vu aucune de cette liste, c’est le moment.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

En tête de la liste Retour vers le futur 2 figurent Pirates des Caraïbes, Gladiator et Dirty Dancing.

Cendrillon, Kangaroo Jack, Les Schtroumpfs 2, Bolt, Harry Potter et le Mystère du Prince, ainsi que Shrek 1, 2, 3 et 4 proviennent des films pour enfants.

Vous pourriez également être intéressé: Wonder Woman 1984 reporte sa première

Poseidon, John Carter, Oblivion, Les Miserables, Identity Thief, The Purge, Snowden, Enemy of All, The Desperation of the Dead et The Dawn of the Dead sont ajoutés.

Mais il y a plus, Paul, McFarland et Tron Legacy disent également au revoir. Comme vous le verrez, la liste est longue, alors restez à la maison pour profiter de ces films.

Lire aussi: Tom Holland achète des poules pondeuses pour ne pas avoir trouvé d’œufs dans les magasins

Sur Twitter, comme prévu, cette nouvelle est devenue une tendance, si bien que des milliers de personnes en Amérique latine ont publié et des memes concernant le départ d’un en particulier, Shrek.

Souvent, les gens demandent pourquoi Netflix retire leurs films et c’est parce qu’ils ont des licences ou des permis pour les transmettre et ils ne les renouvellent pas toujours car ils sont pour une certaine période, pas pour toujours.

Lorsqu’un permis avec un film est sur le point d’expirer, le service de streaming annonce via son site Web que ce titre est sur le point d’expirer afin qu’il ne surprenne pas ses abonnés par surprise.

Quel est le problème avec Netflix qui va sortir tous les films Shrek ???

– Benjamín Toledo (@ BenjamnToledo6)

22 mars 2020













.