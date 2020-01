Les fonctionnalités des personnages Dolittle mettent en évidence la distribution vocale All-Star

Les featurettes du personnage Dolittle mettent en valeur la distribution vocale des étoiles

Avant la sortie en salles du film ce vendredi, Universal Pictures a sorti un tas de featurettes pour leur prochain film de comédie d’aventure Dolittle, mettant en vedette la plupart des personnages d’animaux parlants du film, y compris Jip the Dog de Tom Holland, Yoshi the Polar Bear de John Cena, Chee-Chee the Gorilla de Rami Malek, et Barry the Tiger de Ralph Fiennes, Dab-Dab the Duck d’Octavia Spencer, Plimpton de Kumail Nanjiani l’autruche et Poly le perroquet d’Emma Thompson. Avec Robert Downey Jr., vous pouvez regarder les vidéos ci-dessous!

Dans Dolittle (anciennement connu sous le nom de «Le voyage du docteur Dolittle»), après avoir perdu sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr John Dolittle (Downey), célèbre médecin et vétérinaire de l’Angleterre de la reine Victoria, s’ermite derrière les hauts murs du Dolittle Manor avec seulement sa ménagerie d’animaux exotiques pour compagnie. Mais quand la jeune reine (Jessie Buckley, Rose sauvage) tombe gravement malade, un Dolittle réticent est contraint de se lancer dans une aventure épique sur une île mythique à la recherche d’un remède, retrouvant son esprit et son courage alors qu’il croise de vieux adversaires et découvre de merveilleuses créatures. »

Le médecin est rejoint dans sa quête par un jeune apprenti autoproclamé (DunkerqueHarry Collett) et une coterie bruyante d’amis animaux, dont un gorille anxieux (Rhapsodie bohémienne Oscarisé Rami Malek), un canard enthousiaste mais au cerveau d’oiseau (L’aide Oscarisé Octavia Spencer), un duo chamailleux d’une autruche cynique (The Big Sick’S Kumail Nanjiani) et un ours polaire optimiste (John Cena, Bourdon) et un perroquet têtu (Howard’s End Oscar Thompson, Emma Thompson), qui est la conseillère et la confidente la plus fiable de Dolittle.

Le film met également en vedette Antonio Banderas, Michael Sheen (The Queen) et Jim Broadbent et présente des performances vocales supplémentaires de Marion Cotillard, Frances de la Tour, Carmen Ejogo, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland et Craig Robinson.

Dolittle est réalisé par Stephen Gaghan (Or, Syriana). Le film est produit par Susan Downey de Team Downey avec Joe Roth et Jeff Kirschenbaum via leur bannière Roth / Kirshenbaum Films.

L’adaptation cinématographique étoilée devrait faire ses débuts l’année prochaine le 17 janvier 2020.