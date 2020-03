Les frères Russo lancent un nouveau regard sur Tom Holland en cerisier

Russo Brothers fait ses débuts avec Tom Holland dans Cherry

Alors que Tom Holland (En avant) est toujours occupé à promouvoir son tarif plus familial, les Russo Brothers (Avengers: Fin de partie) sont allés sur Twitter pour révéler un nouveau regard sur la star de 23 ans du thriller à venir Cerise, montrant un virage presque méconnaissable Homme araignée acteur. Découvrez-le ci-dessous!

Cerise raconte l’histoire vraie de l’auteur Nico Walker, un ancien médecin de l’armée qui est revenu d’Irak avec un SSPT extrême non diagnostiqué et est tombé dans une dépendance aux opioïdes et a commencé à voler des banques. Walker a été capturé en 2011 et devrait sortir en 2020. Le roman a été marqué comme une sorte d’hybride de Fils de Jésus et Chiens de réservoir; une histoire d’amour, de guerre, de vols de banque et d’héroïne. Vous pouvez obtenir votre propre copie de la nouvelle version en cliquant ici! Walker avait auparavant géré la guerre des enchères pour son livre pendant qu’il purgeait une peine de prison, ce qui compliquait les choses puisqu’il ne lui était alloué qu’un nombre spécifique de minutes par appel téléphonique.

«Nous avons été attirés par Cherry étant donné notre expérience personnelle de Cleveland, ainsi que le besoin important de partager des histoires comme celles-ci. En tant que natifs de Cleveland, cela signifie beaucoup pour nous de pouvoir filmer dans notre ville natale. Nous avons tourné les extérieurs pour «Winter Soldier» ici, nous sommes ravis de retourner chez nous à nos racines », ont déclaré les Russo dans une déclaration précédente.

Le casting supplémentaire comprend Ciara Bravo (Wayne), Bill Skarsgard (IL), Jack Reynor (Midsommar), Forrest Goodluck (Le revenant), Jeff Wahlberg (Dora et la cité d’or perdue), Michael Gandolfini (Le Deuce) et Kyle Harvey (L’After Party).

Cerise a été adapté par Jessica Goldberg (Le chemin) et co-écrit par Angela Otstot (Le bouclier). Le film est produit par les frères Russo, Chris Castaldi et le président du studio Mike Larocca sous leur bannière AGBO Films, aux côtés du PDG Jonathan Gray et du président Matthew Rhodes sous leur bannière The Hideaway Entertainment. Cerise sera produit par Todd Makurath et Jake Aust d’AGBO et Kristy Maurer Grisham et Judd Payne de The Hideaway Entertainment.

