Les frères Russo remportent le prix du meilleur showman de l’année pour “Avengers: Endgame”

Les Russo Brothers ont récemment été récompensés par le Showman du cinéma pour leur travail sur Avengers: Endgame de Marvel Studios.

Les frères Russo ont eu un exploit difficile devant eux pour conclure les dix premières années des histoires de Marvel Cinematic Universe avec les deux derniers films Avengers. Non seulement Avengers: Fin de partie a reçu des critiques élogieuses, mais c’est également le film le plus rentable de tous les temps. Au cours de la saison des récompenses, Avengers: Fin de partie a récemment remporté deux prix du choix des critiques pour le meilleur film d’action et les effets visuels. Ce week-end, Avengers: Fin de partie est en lice pour les meilleurs effets visuels aux Academy Awards de cette année.

Maintenant, les frères Russo ont reçu de l’amour de la part de l’ICG Publicists Guild. Dans une récente publication sur Instagram, Avengers: Fin de partie, Russo Brothers, a remercié la guilde et d’autres pour avoir remporté le prix du meilleur showman de l’année. Vous pouvez voir le post des Russo Brothers et ce qu’ils avaient à dire ci-dessous.

«Un grand merci à l’ICG Publicists Guild de nous avoir décerné le prix du meilleur cinématicien de l’année. Nous sommes toujours reconnaissants aux équipes incomparables de relations publiques et de marketing de Disney et Marvel d’avoir amené #AvengersEndgame à de tels sommets historiques. »

Pensez-vous que les frères Russo reviendront un jour dans l’univers cinématographique Marvel? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis d’Avengers: Endgame:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Instagram

