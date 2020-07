Les friandises d’Halloween de cette année de LEGO incluent un tour de hantée hanté

Annonces :

Croyez-le ou non, la saison d’Halloween approche à grands pas, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à beaucoup de contenu lié à Halloween dans les mois à venir ici sur BD. Pour commencer, cette semaine apporte avec elle un aperçu des offres d’Halloween 2020 de LEGO.

Le jeu «Halloween Hayride» (# 40423), qui sortira le 1er août, comprend 148 pièces et comprend une arche d’entrée à construire, un tracteur vintage, une charrette à foin et de nombreux détails décoratifs.

L’ensemble comprend 2 figurines avec une décoration de costume d’Halloween – un chauffeur de tracteur habillé en momie et une fille avec un costume de squelette – et une figure de squelette pour un jeu de rôle créatif.

Le même jour sort « Pumpkin & Bat Duo » (# 854049), un ensemble de 131 pièces qui comprend une citrouille et une chauve-souris en brique avec des ailes réglables. Les deux modèles à construire ont des autocollants et des cordes effrayants pour les accrocher, et ils sont logés dans un emballage d’Halloween.

Un grand merci à All Hallows Geek pour l’avertissement.