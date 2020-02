Les fuites de la phase 4 pourraient révéler le plan de Marvel pour présenter les X-Men

Depuis que la Maison de la souris a acquis le X Men et Fantastic Four, les fans se demandent quand ils entreront enfin dans le MCU. Les détails à ce sujet ont été rares, mais il semble que certaines fuites indiquent que les mutants pourraient se déployer lentement au cours de la phase 4 de Marvel.

L’univers cinématographique Marvel continue de se développer et Disney ne montre aucun signe de ralentissement dans cette entreprise. Et maintenant qu’ils ont une multitude de nouvelles propriétés avec lesquelles jouer grâce à l’accord Fox, ils auront beaucoup de personnages à ajouter à leur liste déjà impressionnante. Mais la question que tout le monde se pose est de savoir quand les mutants apparaîtront enfin?

Eh bien, certaines fuites récentes de Marvel Phase 4 révèlent potentiellement l’intention du studio d’introduire des joueurs de la franchise X-Men. Sur 4chan – alors, vous savez, prenez cela avec un grain de sel – il a été révélé que les méchants de la prochaine série Disney + The Falcon et The Winter Soldier seront Batroc the Leaper et Omega Red. Ce dernier est un super-vilain le plus souvent associé aux X-Men et si vous vous en souvenez, le WGTC vous a dit il y a plusieurs jours qu’il serait impliqué dans l’émission.

Cliquer pour agrandir

Ils ont également souligné la nouvelle que l’initié de l’industrie Daniel Richtman a publiée plus tôt dans la semaine concernant une autre observation de mutant se produisant dans la phase 4 du MCU. personnage mutant de la bande dessinée Wiz Kid apparaîtra.

Si ces rapports s’avèrent exacts, ils sembleraient indiquer que Marvel introduira lentement ses nouveaux ajouts au cours de la prochaine phase de films et d’émissions de télévision. Ils se sont très bien débrouillés avec des personnages obscurs et faire appel à des mutants moins connus peut permettre une transition en douceur et laisser un peu de temps avant que Wolverine et Magneto ne pénètrent dans l’univers partagé extrêmement populaire.

Nous devrons attendre et voir si cela X Men Intel vérifie, bien sûr, mais Shang-Chi et la légende des dix anneaux, la première franchise du MCU dirigée par un héros asiatique, sortira le 12 février 2021. Avant cela, The Falcon et The Winter Soldier seront diffusés exclusivement sur Disney + en août 2020.